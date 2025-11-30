Chi è Leonardo Fornaroli, il pilota che ha vinto il titolo in Formula 2 13 anni dopo l’ultimo italiano

Leonardo Fornaroli ha conquistato il titolo di Formula 2 2025 nel GP del Qatar, interrompendo un digiuno lungo tredici anni per l’Italia. Ecco chi è il pilota piacentino destinato a entrare stabilmente nell’orbita della Formula 1.

Il GP del Qatar consegna Leonardo Fornaroli alla storia: il piacentino è il nuovo campione della Formula 2 2025, primo italiano a riuscirci dai tempi di Davide Valsecchi nel 2012 quando ancora si chiamava GP2. Un risultato ottenuto con una gara d'anticipo e che lo inserisce nel solco dei fenomeni passati rapidamente dalla categoria cadetta alla F1: da ultimi Leclerc, Russell, Piastri e Bortoleto.

Fornaroli, classe 2004, ha costruito il suo percorso partendo dai kart a 10 anni, spinto da una passione nata in famiglia (il padre correva in GT3). Dopo i primi podi nazionali, il salto nelle monoposto arriva nel 2020 con la Formula 4 italiana, dove chiude la stagione con un podio a Monza. L'anno successivo conquista la sua prima vittoria a Misano e chiude quinto in classifica, confermando un passo crescente.

Il talento esplode nel 2022 in Formula 3 europea, dove è il miglior rookie. La Trident lo ingaggia per il Mondiale FIA Formula 3 e in due anni lo porta a diventare il primo italiano di sempre a laurearsi campione nella categoria, grazie a una stagione da protagonista e alla celebre volata finale contro il connazionale Gabriele Minì e l'australiano Christian Mansell.

Nel 2025 il passaggio in Formula 2 con Invicta Racing è immediatamente efficace. Podio al debutto a Melbourne, poi risultati costanti e una sequenza dominante di vittorie a Silverstone, Spa e Budapest. Una striscia che gli permette di prendere il comando della classifica e difenderlo fino al titolo in Qatar. Per lui è anche lo sblocco di un tabù personale: non aveva mai vinto in F3 e non saliva sul gradino più alto del podio da oltre 1400 giorni.

Fuori dalla pista Fornaroli mantiene un profilo semplice: ascolta i Coldplay, si carica con gli AC/DC e corre anche a piedi, come dimostra la partecipazione alla mezza maratona di Piacenza. Nel motorsport il suo riferimento resta Valentino Rossi, omaggiato con il giallo sul casco.

Il titolo di F2 apre inevitabilmente il capitolo Formula 1. "Adesso stiamo avendo qualche conversazione con dei team", ha ammesso il pilota. Non fa parte di alcuna academy, una rarità a questo livello, ma non un problema: "Cerco di non pensare troppo al fatto di non avere un'academy alle mie spalle" aveva detto qualche tempo fa ai microfoni di Sky. L'obiettivo è chiaro: entrare nel Circus, anche passando da un ruolo di terzo pilota nel 2026 (al momento l'unica opzione rimasta sul tavolo sembra essere l'Audi).

Per l'Italia, che non vede due connazionali in griglia di F1 dal 2011 (quando c'erano Jarno Trulli in Lotus e Vitantonio Liuzzi in HRT), il successo di Fornaroli rappresenta molto più di un titolo: è il segnale che la nuova generazione di talenti italiani non si limita al solo Kimi Antonelli.