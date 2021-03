Nel week end con il GP del Bahrain prenderà il via il Mondiale 2021 della Formula 1. In questa nuova stagione la Ferrari è chiamata a riscattarsi dopo la deludente annata precedente e le prime impressioni sulla nuova monoposto (la SF21) sembrano confortanti in tal senso. A confermare il cauto ottimismo che regna nella scuderia di Maranello ci ha pensato Charles Leclerc che nella conferenza stampa del gran premio inaugurale della nuova stagione ha sottolineato che la nuova vettura del Cavallino provata nei test invernali sul circuito di Sakhir ha dato ottime risposte sia per quel che riguarda il carico aerodinamico che la potenza del motore (ossia i due problemi che hanno attanagliato la SF1000 nel corso della passata annata):

“Cerchiamo di arrivare a questo primo GP il più preparati possibile. Credo che questa Ferrari, rispetto all’anno scorso, sia migliore nel bilanciamento e nel modo in cui si comporta nelle varie parti della curva – ha infatti detto il monegasco nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrain –. Mi riferisco sia in ingresso che in uscita delle curve. In generale è più semplice da guidare. E poi abbiamo avuto dei segnali positivi anche sulla power unit, ma sotto questo punto di vista dovremo aspettare il sabato, quando spingeremo al massimo per il Q3".

Il 23enne di Monte Carlo è poi tornato su quanto avvenuto in Bahrain nella passata stagione quando la troppa foga lo ha portato a commettere un errore che ha rovinato la sua gara già al primo giro: “L’anno scorso in Bahrain non è andata alla grande. Era un momento difficile per il team, ero motivato a fare grandi risultati ma questo ha portato a un’aggressività negativa. Di sicuro cercherò di non rifare quegli errori – ha infatti aggiunto Leclerc –. Con Carlos (Sainz, ndr) siamo più o meno della stessa età, abbiamo gli stessi interessi, andiamo molto d’accordo ma era così anche con Sebastian (Vettel, ndr), dunque non voglio paragonarli. Non so se anche quest'anno dovrò prendermi dei rischi, aspettiamo sabato e vedremo. Penso che ci siano segnali positivi dai test – ha infine concluso il pilota della Ferrari -. Cercherò di scegliermi le battaglie da combattere, a differenza dell’anno scorso. È successo con la Red Bull, che non potevamo tenerci dietro, ma non dimentichiamo che questa aggressività ha portato anche a grandi risultati".