Charles Leclerc chiude il 2025 in un modo davvero beffardo: “Non aspettatevi fotografie”

Il 2025 di Charles Leclerc è stato durissimo a livello sportivo, considerate le difficoltà della Ferrari che hanno trasformato in un calvario il Mondiale concluso da poche settimane. Una stagione da dimenticare rispetto alla quale aveva pensato di ritemprarsi (anche) concedendosi una bella vacanza rigenerante in un posto tanto originale quanto suggestivo: in Antartide. Ma vi ha dovuto rinunciare a causa di un'avaria alla nave a bordo della quale avrebbe dovuto viaggiare. È stato lui stesso a spiegare cosa è successo, parlando dell'imprevisto meccanico che lo ha costretto ad annullare il soggiorno programmato intorno al Polo Sud. "Non aspettate foto: un problema tecnico alla nave ha fatto sì che saltasse tutto già 3 giorni fa", ha scritto in un messaggio ironico sui social.

Il messaggio di fine anno agrodolce di Leclerc

L'anno si è chiuso in maniera davvero beffarda per il pilota che nel corso dell'ultima edizione del Circus ha fatto il possibile per dare un senso al campionato della Ferrari, al netto di errori di strategia, problemi di progettazione, difetti di comunicazione e quant'altro sia rientrato nel corredo di un Mondiale di F1 nefasto, decisamente da dimenticare.

Nelle poche righe dedicate al bilancio di fine anno gli bastano due frasi per riassumere com'è andato l'anno che se ne va: "Molto positivo fuori dalla pista", dice alludendo al rapporto con la compagna, Alexandra Saint Mleux; "molto difficile in pista", espressione che non ha bisogno di chiarimenti ulteriori per come sono andate le cose per la Ferrari. Nonostante tutto, Leclerc ha dato dimostrazione di essere ugualmente uno dei migliori piloti del circuito iridato anche se ne è uscito ridimensionato visti i limiti oggettivi della monoposto. "Grazie di cuore a tutti voi che mi seguite e mi sostenete nei momenti belli e brutti. Contate su di me: darò tutto per il 2026, così potremo ottenere ancora più vittorie e successi in pista. Buone feste e arrivederci all'anno prossimo".

Il Mondiale di F1 da dimenticare per una stagione difficile

In una delle ultime interviste concesse dopo il Gran Premio di Abu Dhabi che ha mandato in archivio il Mondiale 2025 Leclerc ha detto senza peli sulla lingua qual è stata la più grande delusione di quest'anno. Ancora una volta (gli era già successo nel 2020, 2021, 2023) ha concluso la stagione senza nemmeno una vittoria (gli manca da ben 29 gare) e i suoi sforzi non sono nemmeno bastati per tenersi in lizza del Mondiale costruttori (la Ferrari è giunta quarta dietro McLaren, Mercedes e Red Bull). Quinto posto nella classifica piloti, con Hamilton (6°) alle sue spalle. "Purtroppo sin dalla prima gara ci siamo resi conto che la McLaren sarebbe stata molto forte – confessò ai media -. La mia delusione più grande? La pole mancata a Monte Carlo (per 109 millesimi, ndr)". E l'impressione è che il prossimo anno sia da dentro o fuori, ora o mai più.