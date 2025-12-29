I 10 migliori piloti di F1 2025: Hamilton e Antonelli bocciati, Leclerc ridimensionato
Mentre si è già ampiamente proiettati sul Mondiale 2026, che vedrà una rivoluzione totale per la Formula 1, il circus si interroga ancora e dà gli ultimi giudizi sul campionato appena concluso, e vinto da Lando Norris. È stata pubblicata la top ten dei piloti più bravi della stagione, secondo i voti dei team principal, che hanno preferito Verstappen a Norris, cosa ampiamente prevedibile, e che hanno bocciato oltre a Lewis Hamilton anche Kimi Antonelli. Perde posizioni pure Leclerc, e questa è una sorpresa.
Verstappen preferito a Norris
Hanno votato, bisogna dirlo subito, otto dei dieci team principal. Si sono esclusi dal giochino Fred Vasseur (quindi la Ferrari) e Laurent Mekies (la Red Bull). Ma otto voto su dieci sono comunque indicativi. Vince Max Verstappen, che si accontenta di questo platonico riconoscimento. L'uomo contro la macchina. L'olandese è stato preferito a Lando Norris, campione per la prima volta. Mantiene il terzo posto Oscar Piastri, seguito da Russell, quarto anche nella classifica del Campionato Piloti.
Leclerc perde due posizioni: è solo settimo
Poi tutto cambia. Con i piloti spagnoli che guadagnano posizioni. In primis il ‘leone' Fernando Alonso, che si issa al quinto posto, davanti al connazionale Carlos Sainz, salito due volte sul podio e che è nettamente davanti al compagno di squadra Albon, nonostante avesse fatto più punti. Settima posizione per Charles Leclerc, che al netto di sette podi e di una Ferrari non all'altezza perde due posti rispetto al Mondiale vero, cosa in ogni caso sorprendente. Chiudono la top ten Ollie Bearman, Isack Hadjar e Nico Hulkenberg.
Bocciatura per Hamilton, ma pure per Kimi Antonelli
Il risultato di Lewis è onestamente, e spiace dirlo considerato il campione che è, comprensibile. Nemmeno un podio, nonostante il sesto posto nel campionato piloti. Quello di Antonelli invece no. Kimi era alla sua prima avventura in Formula 1 e la sua prima stagione è stata buona, condita da due podi e da un livello molto alto soprattutto nella seconda parte, al netto del settimo posto nel campionato piloti.
La top ten della F1 2025 per i team principal
1. Verstappen
2. Norris
3. Piastri
4. Russell
5. Alonso
6. Sainz
7. Leclerc
8. Bearman
9. Hadjar
10. Hulkenberg