L'ex pilota della Ferrari in Formula 1 Carlos Reutemann è stato ricoverato nuovamente in terapia intensiva ed è attualmente in gravi condizioni a causa di emorragie gastrointestinali e ulteriori problemi ai reni. Le condizioni di Reutemann sono peggiorate nelle ultime ore e così si è reso necessario un nuovo ricovero nel reparto di terapia intensiva di un centro sanitario nella città di Santa Fe, in Argentina.

L'ex driver di F1, oggi senatore argentino, era stato ricoverato in ospedale lo scorso 5 maggio per anemia e disidratazione, ma dopo 17 giorni in ospedale, la maggior parte dei quali in terapia intensiva a Rosario, era stato dimesso lo scorso 21 maggio. Un mese più tardi, il 21 giugno, è stato nuovamente ricoverato per nove giorni in terapia intensiva e poi, in seguito a piccoli miglioramenti, era stato portato in un altro reparto. Nelle ultime ore però la ricomparsa di emorragie ha peggiorato le sue condizioni costringendo il 79enne ad un ritorno in terapia intensiva.

Adesso, come confermato sia dai medici del nosocomio argentino che da alcuni familiari, le condizioni di Carlos Reutemann sono molto critiche. "È molto brutta. Una situazione davvero complicata", ha detto uno dei suoi nipoti, Federico Reutemann, al quotidiano Clarín nelle ultime ore. La gravità della situazione ha fatto sì che diverse fonti sudamericane hanno rilanciato la notizia della sua morte, smentita attraverso il social network Twitter da una delle sue figlie. “Mio padre sta male. Ma è ancora vivo. Rispetto per favore – ha scritto infatti Cora Reutemann sui social network – Tengo la mano di mio padre vivo e ricevo messaggi di cordoglio".