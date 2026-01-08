Cambio improvviso in Ferrari, Silvia Hoffer lascia la scuderia F1: chi gestirà la comunicazione in pista

Un cambio silenzioso ma pesante, che tocca uno dei reparti più delicati della Scuderia Ferrari: quello della comunicazione in Formula 1. Dopo sette anni alla guida delle relazioni con i media del team corse, Silvia Hoffer Frangipane lascia l'incarico operativo in pista per assumere un nuovo ruolo all'interno della comunicazione corporate Ferrari.

La decisione è stata ufficializzata dalla stessa Ferrari, che ha parlato di una riorganizzazione interna. Non si tratta di un addio a Maranello, ma di un passaggio di funzione in una fase delicata, con la squadra impegnata a gestire una pressione mediatica costante tra risultati altalenanti e cambiamenti tecnici.

Chi gestirà ora la comunicazione Ferrari F1

Al posto di Hoffer Frangipane, ad interim, la gestione della comunicazione in pista della Ferrari F1 viene affidata a Maria Conti, nominata lo scorso ottobre Chief Communication Officer del Cavallino. Conti risponde direttamente all'amministratore delegato Benedetto Vigna ed è membro del leadership team Ferrari.

"A partire da oggi Silvia Hoffer Frangipane lascia l'incarico di Head of PR & Media Scuderia Ferrari HP per assumere un nuovo incarico all'interno del Team Corporate Communication Ferrari", recita il comunicato ufficiale, indicando in Maria Conti il riferimento per ogni necessità comunicativa.

Conti non nasce come figura legata esclusivamente alla pista, ma porta con sé un profilo manageriale costruito tra Maserati Corse, Alfa Romeo, BMW e MINI. Una carriera ventennale tra automotive, lusso e motorsport che ora viene chiamata a garantire continuità e controllo in uno degli snodi più sensibili del team di Formula 1.

Maria Conti prima del passaggio in Ferrari dello scorso ottobre

Il peso della comunicazione nella Formula 1 di oggi

In F1 la comunicazione non è un dettaglio accessorio. È una leva strategica che incide sull'immagine del team, sul rapporto con i media internazionali e sulla percezione pubblica delle decisioni sportive. Negli ultimi anni, proprio questo aspetto è diventato sempre più centrale nel paddock, con riorganizzazioni simili anche in altre squadre di vertice.

Hoffer Frangipane, arrivata in Ferrari nel 2019 dopo una lunga esperienza tra Minardi, Williams e McLaren, ha rappresentato per anni la voce ufficiale del Cavallino in uno dei periodi più complessi della sua storia recente. Ora la palla passa a Maria Conti, chiamata a gestire l'equilibrio tra racconto sportivo, pressione mediatica e strategia aziendale. O, eventualmente, a chi arriverà dato che quest'ultima al momento ha assunto l'incarico solo ad interim.

La Ferrari cambia voce in pista. Capire se cambierà anche il modo di raccontarsi sarà una delle partite più interessanti della nuova stagione.