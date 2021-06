La sfortuna continua a perseguitare Alex Rins che dovrà saltare il GP della Catalogna a causa di una brutta caduta nella quale ha riportato la frattura del radio del braccio per cui si è reso necessario un intervento chirurgico. Dopo esser caduto nelle ultime quattro gare del Mondiale della MotoGP 2021, il pilota della Suzuki, nato e cresciuto a Barcellona, dunque non potrà partecipare al suo GP di casa, ma non per una caduta in moto a oltre 300 km/h.

Già, perché la caduta che ha provocato la frattura dell'osso del braccio è arrivata a seguito di un incidente in bicicletta mentre stava effettuando una ricognizione sul tracciato del Montmelò, il circuito che da venerdì ospiterà il GP della Catalogna, settimo round stagionale per la classe regina.

In seguito alla brutta caduta Alex Rins è stato immediatamente portato alla clinica Dexeus di Barcellona dove è stato subito sottoposto ad esami clinici che hanno evidenziato la frattura del radio. A quel punto il braccio destro del pilota spagnolo è stato subito immobilizzato ed è stata fissata anche la data dell'operazione che avverrà venerdì mattina.

Alla luce di ciò è certo che Rins salterà il GP della Catalogna (per il quale non verrà sostituito da nessuno), Suzuki dovrà però capire se il 25enne riuscirà a rientrare per gli altri due gran premi che precedono la pausa estiva: il GP Germania in programma nel week end del 20 giugno e il GP d'Olanda in calendario nel fine settimana successivo. Qualora i tempi per il recupero dovessero allungarsi, il team giapponese potrebbe decidere di sostituire Rins per le prossime gare affidando la sua moto all'esperto collaudatore Sylvain Guintoli.