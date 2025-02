video suggerito

Briatore spiega perché Doohan rischia già il posto all’Alpine: “Voglio solo i piloti migliori” Pierre Gasly e Jack Doohan saranno i piloti titolari dell’Alpine, in tandem almeno nelle prime cinque gare. L’australiano rischia subito il posto, Colapinto è già pronto a subentrare. Briatore non ha smentito né confermato, ma ha spiegato quali sono le sue linee guida per la scelta dei piloti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

L'Alpine punta a essere la grande sorpresa del Mondiale di Formula 1 2025. Il team francese nelle ultime gare della passata stagione è stata costantemente nei primi dieci, con picchi altissimi. Briatore ha fatto un lavoro eccezionale e nel 2026 punta a vincere. Gasly e Doohan saranno i piloti titolari, ma Colapinto è pronto a subentrare. Dell'argentino si parla tanto e l'australiano figlio d'arte pare già a rischio. Se non brilla può saltare molto presto, Briatore ha spiegato le sue linee guida.

L'Alpine vuole lottare con l'Aston Martin

Briatore è ritornato in Formula 1 lo scorso anno e grazie al suo lavoro l'Alpine ha fatto un grandissimo salto di qualità. L'imprenditore piemontese a più riprese ha ribadito di essere rientrato nel suo vecchio mondo per vincere. Sa bene che la strada è lunga. Questo è un anno importante per l'Alpine che vuole lottare con l'Aston Martin per il quinto posto, poi si vedrà cosa accadrà in futuro, sempre con le idee chiarissime.

Gasly e Doohan i titolari, Colapinto terzo pilota

Oakes è il team principal, David Sanchez è il capo della parte tecnica. Scelti personalmente da Briatore, che parlando con Marca li ha elogiati: "Oliver è giovane, ambizioso e conosce il mondo delle corse perché è stato un pilota. Vive accanto alla fabbrica: si alza ed è già lì. Questo è il tipo di spirito che esiste ora in Alpine ".

Pierre Gasly e Jack Doohan saranno i piloti ufficiali, quelli titolari, ma Franco Colapinto è il terzo pilota. Il giovane australiano trema, non solo per i rumors. Briatore ha spiegato chiaramente qual è il suo punto di vista. Non ha preclusioni né preferenze, ma pensa solo a fare il bene della squadra: "Cerco di garantire che la squadra abbia i migliori piloti possibili, che si tratti Gasly, Doohan, Colapinto e Aron. Il resto non mi interessa".

Briatore esalta Gasly, che invece parla di Doohan

Poi è stato chiesto all'italiano se Doohan avesse a disposizione cinque gare, le prime. Per molti in quelle si giocherà il futuro. Briatore non ha risposto né si né no: "Saranno più di cinque. Comunque vedremo. Prima inizieremo la stagione. Gasly non lo conoscevo bene, poi l'anno scorso ha fatto un lavoro super con cinque o sei gare fantastiche. Non sono un killer, voglio solo avere i migliori piloti possibili. Rappresento Alonso da 23 anni, ciò dimostra che sostengo i piloti che mi danno ciò che chiedo loro".

Gasly che con Doohan condivide il box parlando dell'australiano si è lasciato sfuggire una frase che conferma i tanti rumors: "Jack non è nello stato mentale migliore".