video suggerito

Flavio Briatore ripete la mossa Schumacher con Franco Colapinto: “Ha colto tutti di sorpresa in F1” Franco Colapinto è entrato a far parte dell’Alpine, anche se in avvio del 2025 sarà pilota di riserva. Fortemente voluto da Briatore, che ha provato a replicare la mossa fatta con Schumacher nel 1991. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco Colapinto il suo posto da titolare in Formula 1, per ora, non lo ha riconquistato. Ma ora è ufficialmente un pilota dell'Alpine. Anche con la scuderia francese è tecnicamente ‘pilota di riserva'. Ma l'argentino scalpita. Jack Doohan già trema e sa che il suo posto non è saldissimo. Briatore ha piazzato l'ennesimo colpo ed è pronto a rilanciare nella mischia il pilota classe 2003. Questa mossa ha fatto tornare alla mente quella con cui nel 1991 portò alla Benetton, che è di fatto una sorte di bisnonna dell'Alpine, Michael Schumacher.

L'avvio travolgente di Colapinto in Formula 1

Quando la Williams lo ha promosso non c'è stato alcun entusiasmo. Ma le prime gare disputate da Colapinto in Formula 1 sono state esaltanti, quelle successive, per la verità, un po' meno. Il talento, però, si è visto tutto. Essendo sbocciato tardi il sudamericano ha fatto fatica a trovare un posto al sole. Perché i sedili erano quasi tutti occupati, pare ci sia stato un sondaggio della famiglia Red Bull, ma non se n'è fatto nulla. La Williams per il 2025 pensava di tenerlo ancora come terzo pilota, ma con Sainz e Albon le possibilità di rientrare erano praticamente pari a zero.

Colapinto terzo pilota Alpine, pronto a subentrare a Doohan

L'Alpine invece lo ha seguito e alla fine dopo una trattativa è riuscito a ingaggiarlo. Flavio Briatore, che è una sorte di super consulente del team, lo ha voluto fortemente e lo ha portato in squadra. Gasly e Doohan sono i piloti titolari, sono quelli che inizieranno la stagione e svolgeranno i test invernali. Ma Colapinto è lì, come un falco pronto a subentrare (a Doohan, che deve farsi le ossa e ancora non si sa se sia pronto).

Leggi anche Alpine annuncia Colapinto come nuovo pilota insieme a Gasly e Doohan: Briatore porta avanti il suo piano

Briatore esalta Colapinto: "Uno dei migliori giovani"

Briatore ha commentato l'arrivo di Colapinto con queste parole, definendolo uno dei migliori talenti del motorsport: "Siamo molto contenti di aver raggiunto un accordo con la Williams per l’ingaggio di Franco Colapinto. È chiaro che Franco è uno dei migliori giovani talenti del motorsport in questo momento. È giusto dire che la sua apparizione sulla griglia di partenza della Formula 1 lo scorso anno ha colto molti, me compreso, di sorpresa e le sue prestazioni sono state davvero impressionanti per un pilota esordiente. Abbiamo un occhio di riguardo per il nostro futuro e il suo ingaggio ci permette di avere un’ottima rosa di giovani piloti a cui attingere e con cui lavorare per sviluppare la squadra in vista di futuri successi".

Quando Briatore ingaggiò Schumacher

Briatore acquistando Colapinto dalla Williams ripete quanto fatto nel 1991 quando prese Michael Schumacher. Il tedesco nell'agosto del 1991 esordì con la Jordan, poi passò alla Benetton nella gara successiva dopo una trattativa rapida tra Briatore, all'epoca team principal Benetton, ed Eddie Jordan.

La gioia di Colapinto per il passaggio all'Alpine

Colapinto ha ringraziato Briatore, De Meo e Oakes: "Sono felicissimo di avere questa grande occasione. Ci tengo a ringraziare la Williams per il sostegno che mi hanno dato dall'arrivo all'Academy fino all'ultima corsa ad Abu Dhabi. Un enorme ringraziamento a Luca De Meo, Flavio Briatore e Oliver Oakes per aver creduto in me e avermi accolto in questo team. Non vedo l'ora di iniziare e scoprire dove ci poterà quest'avventura. Muchas gracias! anche ai miei incredibili fan in Argentina".