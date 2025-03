video suggerito

Jacques Villeneuve: "Con Michael Schumacher non avevo un rapporto". Poi è cambiato qualcosa Jacques Villeneuve in una lunga intervista ha parlato anche di Michael Schumacher e del rapporto che ha avuto con l'ex pilota della Ferrari. Un rapporto che ha avuto due fasi differenti.

A cura di Alessio Morra

La Formula 1 è ricca di campionati memorabili. Un pezzo di storia è stato scritto nel 1997 quando Jacques Villeneuve e Michael Schumacher lottano letteralmente ruota a ruota fino all'ultima gara. Non si piacevano, non erano amici e non nascosero questo in pista e fuori. Poi dopo tanti anni qualcosa è cambiato. Della relazione con il sette volte campione del mondo e del suo record, condiviso con Hamilton, ne ha parlato il pilota canadese.

Villeneuve vs Schumacher

Jacques Villeneuve sbarcò in Formula 1 nel 1996, anno in cui Schumacher passò alla Ferrari. L'anno seguente duellarono per il titolo. A Jerez divenne campione Jacques, Michael fu autore di una manovra scorrettissima, che pagò a caro prezzo. Un anno intero a punzecchiarsi fuori la pista e battagliare in giro per il mondo. Amici non potevano essere.

Del suo rapporto con il tedesco ne ha parlato Villeneuve che al sito yaysweepstakes.com ha detto: "All'epoca, quando lottavamo per il titolo, non c'era alcun tipo di rapporto. Quando non hai una relazione con qualcuno, non vedi neanche chi ne ha una con lui. D'altronde non essendo nella sua cerchia è complicato".

Anni dopo tutto cambiò Villeneuve e Schumacher

Gli anni poi passano, il duello diventa un ricordo. Villeneuve perde quota, Schumacher vince tutto. Nel 2006 entrambi lasciano la Formula 1. Dopo qualche anno vi fanno ritorno entrambi. Michael fa il pilota con la Mercedes, Jacques è più che altro talent delle TV, e in quel momento cambia tutto: "Tutto è stato più facile quando è tornato con la Mercedes. Quando i piloti si allontanano per un paio d'anni e poi tornano sembrano capire meglio quanto siano straordinarie le corse e la Formula 1. Si divertono di più. Quando tornò si era addolcito. Lo si è visto anche con Alonso".

Schumacher e il record di Mondiali condiviso con Hamilton

Villeneuve ha parlato anche di un altro argomento riguardante Michael Schumacher e cioè il record di sette titoli Mondiali che condivide con Lewis Hamilton. Il canadese sostiene che il pilota tedesco non sarebbe affatto felice se Lewis Hamilton vincesse l'ottavo titolo mondiale della sua carriera: "Non penso che sarebbe contento. Nessuno di quelli che detiene un record vuole vederlo battuto. Fa parte del gioco, anche per questo sei uno sportivo. Tutti i piloti, compreso me, dicono che il numero delle vittorie non conta, che i record non contano, ma non è vero. Ovviamente lo sono. Fa parte del tuo ego, del motivo per cui gareggi. Vuoi risultati, vittorie e campionati. Per tutti è importantissimo".