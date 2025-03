Flavio Briatore furioso: “Sentite cosa è successo con la mia Range Rover. Sono veramente incazzato” L’imprenditore piemontese in un video postato sui social spiega e racconta i problemi che ha dovuto affrontare con alcune vetture Range Rover: “Chi la deve comprare sappia che a me sono capitati problemi su tutte le Range Rover”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Flavio Briatore quando parla non è mai un uomo banale. L'imprenditore piemontese da consulente dell'Alpine non ha iniziato bene il Mondiale di Formula 1. Il team francese non ha ottenuto nemmeno un punto nelle prime due gare, nonostante grandi ambizioni. Briatore è una persona che ha interessi a trecentosessanta gradi, ama i social e spesso parla di vicende extra-lavorative. Recentemente ha dedicato un post ai problemi della Juventus, la squadra di calcio per la quale fa il tifo, e adesso in un post ha messo nel mirino la Land Rover, casa automobilistica che ha tra le sue vetture anche la Range Rover, SUV che Briatore possiede e che lo sta facendo penare.

I problemi di Briatore con la Range Rover

Un post su Instagram per spiegare ai suoi follower cosa gli è successo con la sua Range Rover, una vettura che ha accusato diversi problemi. Sia la prima che la seconda. Problemi tecnici che sono anche costati parecchio: "Volevo dirvi cosa mi è successo, e lo faccio con questo video. Sono incazzato, come acquirente della Range Rover. Ma cosa è successo? Io avevo un Range Rover sport. Nel 2024 l'ho cambiata con una Range Rover Sport nuova con 14mila chilometri. Per la prima dal 2020 al 2024 ho speso, fattura alla mano, più di 30 mila euro dal meccanico. C'erano problemi di Fap, un filtro mi hanno detto. Questa l'ho presa nel 2024 e dopo due giorni si è fermata".

"Una macchina bella da vedere fuori, ma dà sempre problemi"

Briatore è ovviamente dispiaciuto e rammaricato per l'accaduto, vorrebbe riparare la sua ultima vettura e la porta alla concessionaria Range Rover del Principato, lì accade qualcosa che peggiora il quadro: "Alla Range Rover di Monaco, pure loro erano imbarazzati. Mi dicono che il problema è relativo a un trasformatore che non avevano e che proprio la casa madre non ha e le deve costruire. Una follia considerato anche quello che costa. È una macchina bella da vedere fuori, ma da sempre problemi. Non vedo alcuna reazione della casa madre. Le macchine costano molto, servizio clienti terribile, sono due mesi che aspettiamo il trasformatore, sono incazzato".

Briatore dà un consiglio a chi vuole acquistare la Range Rover

L'imprenditore chiude il video mandando un avviso ai naviganti ai quali, di fatto, sconsiglia l'acquisto della Ranger Rover: "La colpa è della casa madre. Chi la deve comprare sappia che a me sono capitati problemi su tutte le Range Rover, quella precedente non partiva a freddo. Dato che qualcosa di macchine ne capisco, c'è da incazzarsi, anche se la casa madre non dà assistenza ai clienti. Ciao!".