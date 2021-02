Lewis Hamilton non ha ancora firmato il contratto con la Mercedes. La questione del suo rinnovo tiene banco da tempo e per ora non si intravede la firma, anche se probabilmente l'accordo sarà trovato dalle parti. Ma intanto mentre il sette volte campione del mondo si allena sulle montagne negli Stati Uniti il suo compagno di squadra Valtteri Bottas si sta preparando sulla neve di casa sua in Finlandia e sui social sta mostrando la sua preparazione. In uno degli ultimi post il vice-campione del mondo ha mostrato il suo volto congelato. Il freddo che provava il pilota classe 1989 lo si può solo immaginare.

L'allenamento a 22 gradi sotto zero

Bottas ha corso per 12 chilometri con una temperatura all'esterno incredibile: 22 gradi sotto zero e per questo ha finito per congelarsi il volto. Il video postato è abbastanza esplicativo e con grande senso dell'umorismo il pilota ha scritto a corredo: "Questo è sempre il clima adatto per correre: -22 gradi e un vento freddo leggero, non ci sono scuse".

Bottas come d'abitudine si prepara in montagna per la stagione di Formula 1. Il finlandese per il quinto anno consecutivo guiderà per la Mercedes. Nel 2020 ha iniziato benissimo il campionato, cosa che in realtà riesce a fare spesso, vincendo in Austria e comportandosi bene per tutta la prima parte, poi dopo il successo in Russia, dove si trova a casa, ha chiuso malissimo l'annata, perdendo anche il confronto con George Russell, nella seconda gara disputata in Bahrain. Dal secondo posto di Abu Dhabi dovrà cercare di ritrovare la forza per affrontare una stagione che sarà determinante per la sua carriera. La Mercedes non può più aspettarlo e per provare a battere Hamilton, che prima o dopo firmerà il contratto, deve farsi trovare pronto e in stile Rocky Balboa si allena sulla neve con temperature rigidissime.