Bezzecchi operato dopo la caduta al Ranch di Valentino Rossi: come sta e quando torna in MotoGP Marco Bezzecchi è stato operato alla clavicola destra dopo la brutta caduta di cui è stato protagonista nel corso di un allenamento sulla pista del Ranch di Valentino Rossi: un intervento chirurgico durato un’ora e mezza che ha a vuto esito positivo. Cominciata immediatamente la riabilitazione ma non è ancora certa la sua presenza nel prossimo GP della MotoGP 2023.

A cura di Michele Mazzeo

Si complica il finale di stagione per uno dei piloti che fin qui è stato tra grandi protagonisti del Mondiale della MotoGP 2023, Marco Bezzecchi, che, nella settimana di pausa tra il GP del Giappone e il GP dell'Indonesia è stato vittima di una brutta caduta mentre si allenava a Tavullia nel Ranch del suo mentore Valentino Rossi. Il riminese del team VR46 infatti ha riportato una frattura alla clavicola destra che lo ha costretto a sottoporsi ad un immediato intervento chirurgico per ridurre la lesione.

Brutto colpo dunque per il 24enne romagnolo che a 6 gare dal termine della stagione è ancora in lotta per il titolo iridato seppur staccato di 54 punti dal leader Pecco Bagnaia e 51 dal suo principale inseguitore Jorge Martin. Nella mattina di domenica 8 ottobre infatti Marco Bezzecchi è stato operato dall'equipe coordinata dal Professor Giuseppe Porcellini nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Modena. L'intervento è durato circa un'ora e mezza e, secondo quanto riporta il team VR46, ha avuto esito positivo:

"Intervento riuscito per Marco Bezzecchi, sotto i ferri questa mattina per ridurre la frattura alla clavicola destra. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è caduto ieri nella consueta sessione di allenamento al Motor Ranch di Tavullia. Marco ha raggiunto l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso la UNIMORE dove l’equipe coordinata dal Professor Porcellini ha eseguito l’intervento per ridurre la lesione. L’operazione, della durata di un’ora e mezza, ha avuto esito positivo" si legge infatti nella nota diramata dalla squadra MotoGP di proprietà di Valentino Rossi.

Per quanto riguarda il possibile rientro in pista di Bezzecchi saranno invece decisivi i giorni di lunedì e martedì. La VR46 ha difatti annunciato che il pilota riminese inizierà immediatamente la riabilitazione e che il suo ritorno in sella per il prossimo GP dell'Indonesia si deciderà nelle prossime 48 ore. Solo martedì dunque si saprà se il classe '98 sarà in pista a Mandalika nel prossimo weekend e potrà continuare a cullare il suo sogno di rientrare nella lotta iridata con Bagnaia e Martin.