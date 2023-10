Bezzecchi cade al Ranch di Valentino Rossi e si infortuna: sospetta frattura alla clavicola Il pilota della Ducati è caduto mentre si allenava nel Ranch di Valentino Rossi e sembra aver riportato la frattura della clavicola. Bezzecchi è terzo nel campionato della MotoGP.

A cura di Alessio Morra

Marco Bezzecchi ha riportato un infortunio, molto probabilmente ha subito la frattura della clavicola. Il pilota della Ducati del Team VR46 MotoGP se l'è procurato mentre si stava allenando al Ranch di Valentino Rossi. Bezzecchi dovrebbe essere operato già nella giornata di domenica. Con ogni probabilità non sarà in pista domenica 15 ottobre in Indonesia per il sestultimo appuntamento del Mondiale 2023.

Bezzecchi si sarebbe fratturato la clavicola mentre era al Ranch di Valentino Rossi. Un duro colpo per il pilota romagnolo, che stava vivendo un buonissimo momento. Sarà operato subito il romagnolo, sarà così per provare a ridurre il problema e soprattutto per cercare di accorciare i tempi di recupero. Anche se il rischio è quello di perdere buona parte del finale di stagione. Nella tappa indonesiana di sicuro non ci sarà.

Ma Bezzecchi farà di tutto per essere pronto per il Gp d'Australia, uno dei più belli dal punto di vista panoramico. Il trittico di ottobre sarà chiuso dalla Thailandia. Va da sé, che dovesse saltare pure la tappa australiana potrebbe marcare visita pure per quella successiva. Davvero un peccato.

Tecnicamente Marco Bezzecchi era ancora in lizza per il titolo Mondiale, anche se in realtà le chance erano residue. L'italiano è al terzo posto della classifica piloti del campionato della MotoGP con 265 punti ed è distante di 54 lunghezze da Pecco Bagnaia e di 51 da Jorge Martin, lo spagnolo che con una grandissima rimonta è riuscito a riaprire un campionato che pareva chiuso in estate. Bezzecchi in questa stagione ha vinto tre gare del campionato: Argentina, Francia e India, più una Sprint Race.