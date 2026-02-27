Bezzecchi e Aprilia da record nelle prequalifiche in Thailandia: inizio horror per Bagnaia nella MotoGP 2026

Bezzecchi firma il record della pista nelle prequalifiche del GP di Thailandia 2026 e trascina Aprilia. Marc Marquez secondo, Bagnaia solo 15° e costretto al Q1.

L'Aprilia manda un messaggio al campionato alla prima occasione utile del GP della Thailandia che apre il Motomondiale 2026. Nella sessione che decide gli accessi diretti al primo Q2 dell'anno, su una pista resa più insidiosa da una pioggia leggera nella seconda metà del turno, Marco Bezzecchi ha messo tutti in fila e ha riscritto il riferimento della MotoGP a Buriram: 1:28.526, nuovo record assoluto. Un giro che vale più di una statistica: è il segnale che la RS-GP c'è, subito, e non intende fare da comparsa.

Alle spalle del romagnolo si piazza Marc Marquez, risalito nel finale fino al secondo posto e staccato di circa quattro decimi. Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio, brillante per tutto il turno con la Ducati del team VR46. Dietro, a completare la top-10 che evita il Q1, entrano anche Pedro Acosta (KTM), Jorge Martin (Aprilia), Alex Marquez (Gresini), Joan Mir (Honda), Brad Binder (KTM), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Johann Zarco (Honda LCR).

Il dato che fotografa meglio il venerdì di Buriram è la distribuzione: tre Aprilia nelle prime dieci e un'Aprilia addirittura davanti a tutti. La concorrenza, a cominciare da Ducati, sa già che il weekend thailandese rischia di diventare una partita complicata. Anche perché nel mezzo c'è stato pure un episodio che ha acceso gli ultimi minuti: Michele Pirro (che sostituisce l'infortunato Aldeguer) è finito sotto investigazione per aver ostacolato Alex Marquez, con scintille nel box Gresini mentre si giocava tutto sul giro secco.

E poi c'è l'altra faccia della giornata, quella che sorprende davvero: Pecco Bagnaia. Il tre volte campione del mondo non è mai riuscito a trovare un time attack pulito e chiude 15°, fuori dalla zona sicura e costretto a passare dalla "tagliola" del Q1. Non era questo l'avvio atteso dal piemontese dopo un precampionato che lo aveva mostrato più solido: in Thailandia, invece, la MotoGP 2026 per lui comincia in salita, con il sabato che diventa già un dentro o fuori.

Il programma ora è chiaro: sabato prime qualifiche e prima Sprint stagionale, e domenica la gara d'apertura della MotoGP 2026. Ma il venerdì ha già stabilito una gerarchia provvisoria molto netta: Bezzecchi e Aprilia davanti, Marc Marquez in scia, e Bagnaia costretto a rincorrere quando la stagione è appena iniziata.