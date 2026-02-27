Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio della Thailandia: dove vedere qualifiche, sprint e gare

Tutti gli orari tv italiani del GP della Thailandia MotoGP 2026: prove libere, qualifiche, Sprint e gare a Buriram. Dove vederle in diretta su Sky e Now e in chiaro su TV8.

La MotoGP 2026 scatta dalla Thailandia: il primo round del Motomondiale va in scena da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo a Buriram, al Chang International Circuit, pista da 4,554 km con 12 curve (7 a destra e 5 a sinistra) e un lungo rettilineo da 1 km, tracciato che negli ultimi anni è diventato un riferimento anche per i test prestagionali. L'intero programma del primo GP stagionale sarà trasmesso in diritta TV e streaming da Sky, mentre in chiaro su TV8 alcune sessioni saranno trasmesse live mentre altre in differita.

Per il pubblico italiano il nodo principale è il fuso orario: il GP della Thailandia presenta diverse sessioni in orari notturni o all'alba, soprattutto tra venerdì e sabato. La buona notizia è che Sprint e gara MotoGP restano in una fascia più comoda, alle 9:00 italiane.

Dopo i test di Buriram, l'avvio di stagione arriva con una griglia già molto osservata: Ducati con Marc Marquez e Pecco Bagnaia (ma anche con gli alfieri dei team satelliti VR46 e Gresini) resta il riferimento, Aprilia con Marco Bezzecchi ha mostrato segnali importanti, mentre Honda e KTM cercano conferme e Yamaha sembra chiamata a una partenza in salita. Intanto il weekend thailandese apre l'ultima stagione dell'attuale ciclo tecnico MotoGP prima del cambio regolamentare del 2027.

Moto GP Thailandia, a che ora italiana iniziano le prove libere il 27 febbraio: dove vederle in tv

Il programma del GP della Thailandia della MotoGP 2026 si apre venerdì 27 febbraio con la prima sessione di prove libere e con le qualifiche che saranno trasmesse in esclusiva da Sky e Now:

Venerdì 27 febbraio (orari italiani) – Prove libere

04:45 – MotoGP FP1 (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

09:00 – MotoGP Prequalifiche (diretta Sky Sport MotoGP, Now)

Gli orari tv italiani del Moto GP Thailandia per qualifiche e gara sprint il 28 febbraio

Dopo le prove libere deSabato è la giornata più "pesante" per chi vuole seguire tutto: le qualifiche MotoGP scattano in piena notte italiana, mentre la Sprint va in scena alle 9:00. Per la classe regina, è il primo momento in cui si capirà davvero la gerarchia del weekend sul giro secco.

Sabato 28 febbraio (orari italiani) – Qualifiche e Sprint MotoGP

04:10 – MotoGP FP2 (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

04:50 – MotoGP Q1 (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

05:15 – MotoGP Q2 (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

09:00 – MotoGP Sprint (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

– (diretta Sky Sport MotoGP e Now) – (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8) – (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8) – (diretta Sky Sport MotoGP, Now e TV8) TV8 in chiaro (sabato)

Trasmette in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint MotoGP.

A che ora italiana e dove vedere in tv le gare del Moto GP Thailandia domenica 1 marzo

Domenica 1 marzo si assegnano i primi punti pesanti del campionato. Anche qui il fuso resta gestibile per la gara MotoGP, prevista alle 9:00 italiane, mentre Moto3 e Moto2 partono prima.

Domenica 1 marzo (orari italiani) – Gare

06:00 – Gara Moto3 (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

07:15 – Gara Moto2 (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

09:00 – Gara MotoGP (diretta Sky Sport MotoGP e Now)

– (diretta Sky Sport MotoGP e Now) – (diretta Sky Sport MotoGP e Now) – (diretta Sky Sport MotoGP e Now) TV8 in chiaro (domenica, differita)

11:00 – Gara Moto3

12:15 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP

Dove vedere il GP Thailandia MotoGP 2026 in tv e streaming

La copertura completa del weekend è su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e in streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del "Pass Sport", anche su Now. In chiaro, TV8 (canale 8 del digitale terrestre) manda in diretta gratis le qualifiche e la Sprint del sabato, mentre le gare della domenica sono trasmesse sempre gratis ma in differita.