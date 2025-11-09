Bezzecchi domina a Portimao, Aprilia imprendibile per Alex Marquez e Acosta: Bagnaia finisce in ghiaia

Gara senza storia a Portimao: Marco Bezzecchi firma la sua vittoria più netta della stagione e porta Aprilia sul gradino più alto del podio. Alex Marquez e Pedro Acosta si contendono il secondo posto che va all’alfiere del team Gresini, mentre Bagnaia cade e dice addio alla corsa.

Un dominio assoluto. Marco Bezzecchi vince e convince al GP del Portogallo della MotoGP 2025, regalando ad Aprilia una delle giornate più brillanti della sua storia recente. Partito dalla pole, il pilota riminese ha imposto da subito un ritmo insostenibile per chiunque, scavando giro dopo giro un solco incolmabile tra sé e gli inseguitori.

Dopo pochi passaggi Bezzecchi ha preso il largo, lasciando solo Alex Marquez e Pedro Acosta nel tentativo, vano, di restargli agganciati. Lo spagnolo del team Gresini ha provato a rispondere, ma il passo dell’italiano era troppo elevato: oltre quattro secondi di distacco al traguardo raccontano una superiorità netta. Alle sue spalle Acosta ha tentato fino all’ultimo di strappare la seconda posizione, chiudendo a pochi millesimi ma senza riuscire nel sorpasso.

A metà gara, invece, si è spenta la corsa di Francesco Bagnaia, protagonista di una scivolata alla Curva 10 mentre si trovava in quarta posizione. Il campione della Ducati ha perso l’anteriore ed è finito nella ghiaia, salutando ogni speranza di rientrare nella lotta per il podio e, di fatto, anche per il terzo posto nel Mondiale.

La gara di Portimao è così diventata un monologo di Bezzecchi, impeccabile nella gestione, rapido nel ritmo e lucido fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui, Fermin Aldeguer ha firmato una prova solida chiudendo quarto davanti a Brad Binder, Fabio Quartararo e Ai Ogura. Completano la top ten Zarco, Di Giannantonio e Pol Espargaro, con Nicolò Bulega autore di un debutto da applausi: quindicesimo e a punti nella sua prima gara assoluta in MotoGP.

Per Aprilia, che aveva mostrato un ottimo potenziale già nella Sprint Race del sabato, quella di Portimao è la conferma di un progetto tecnico ormai maturo. La RS-GP si è dimostrata la moto più completa del weekend, imprendibile anche per le Ducati Gresini e per la KTM di Acosta. Con questo successo, Bezzecchi si prende la scena e chiude la penultima gara della stagione nel modo più convincente possibile, proiettando Aprilia verso Valencia con la consapevolezza di potersi giocare un futuro da protagonista.

L’immagine della gara è quella di Bezzecchi solo contro tutti, mentre Bagnaia, ancora una volta, resta vittima di un errore che pesa. A Portimao la Ducati ha faticato a tenere il ritmo, e la caduta del piemontese ne è la fotografia più chiara. Aprilia, invece, vola: la vittoria del riminese chiude una domenica perfetta per la casa di Noale e riapre la discussione sulle gerarchie della MotoGP.