MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Portogallo: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP Portogallo a Portimao. Gara in programma oggi alle 14:00: Bezzecchi in pole, Bagnaia partirà dalla quarta posizione, cioè dalla seconda fila. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara di oggi della MotoGP a Portimao
1ª fila: Bezzecchi, Acosta, Quartararo
2ª fila: Bagnaia, Alex Marquez, Zarco
3ª fila: Mir, Miller, Di Giannantonio
4ª fila: Pol Espargarò, Aldeguer, Ogura
5ª fila: Marini, Binder, Morbidelli
6ª fila: Bastianini, Rins, Bulega
7ª fila: Oliveira, Savadori, Chantra
Le caratteristiche del circuito di Portimao per il GP di oggi
Ad ospitare la gara del GP del Portogallo della MotoGP 2025 sarà l'Algarve International Circuit situato a mezz'ora da Portimao. Quello lusitano è un tracciato di 4,59 chilometri, con 9 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 970 metri.
Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Portimao presenta un layout mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono dieci per un totale di 30,5 secondi al giro. Delle dieci frenate solo due sono considerate altamente impegnative per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti cinque sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 339 km/h ed entrano in curva a 124 km/h dopo 4,4 secondi di decelerazione in cui percorrono 268 metri.
Per la gara di oggi della MotoGP sono previsti 25 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 114,8 km. Il record del tracciato per quanto riguarda il giro più veloce in gara appartiene ad Enea Bastianini che lo scorso anno su questo tracciato ha fermato il cronometro sull'1'38.685.
Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming
La corsa di oggi della MotoGP è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara sul circuito dell'Algarve è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW.
Identici anche gli orari TV per vedere gratis in chiaro il GP del Portogallo: la gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14:00 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Allo stesso orario disponibile anche lo streaming gratis su tv8.it.
MotoGP, oggi il GP Portogallo: orari TV8 e Sky della diretta
Oggi sul circuito dell'Algarve di Portimao va in scena la penultima gara del Mondiale della MotoGP 2025. La corsa della classe regina sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.
L'orario della partenza del GP del Portogallo della MotoGP è fissato alle ore 14:00 di oggi. Questa dunque l'ora in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato lusitano, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del penultimo gran premio stagionale. Prima ci sarà la gara della Moto2 (alle 12:15), mentre quella della Moto3 andrà in scena dopo quella della classe di maggior cilindrata (via alle 15:30).