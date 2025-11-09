MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Portogallo: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La mappa del circuito dell’Algarve di Portimao su cui oggi si corre la gara del GP del Portogallo della MotoGP 2025.

Ad ospitare la gara del GP del Portogallo della MotoGP 2025 sarà l'Algarve International Circuit situato a mezz'ora da Portimao. Quello lusitano è un tracciato di 4,59 chilometri, con 9 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 970 metri.

Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Portimao presenta un layout mediamente impegnativo per i freni: le frenate sono dieci per un totale di 30,5 secondi al giro. Delle dieci frenate solo due sono considerate altamente impegnative per i freni, tre sono di media difficoltà mentre le restanti cinque sono scarsamente impegnative. La staccata alla curva 1 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 339 km/h ed entrano in curva a 124 km/h dopo 4,4 secondi di decelerazione in cui percorrono 268 metri.

Per la gara di oggi della MotoGP sono previsti 25 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 114,8 km. Il record del tracciato per quanto riguarda il giro più veloce in gara appartiene ad Enea Bastianini che lo scorso anno su questo tracciato ha fermato il cronometro sull'1'38.685.