Bautista trionfa nel Mondiale Superbike, doppietta storica per la Ducati! Dopo la vittoria della MotoGP con il successo di Pecco Bagnaia, la scuderia di Borgo Panigale trionfa anche in Superbike con Bautista.

A cura di Marco Beltrami

Nemmeno il tempo di finire di celebrare il trionfo in MotoGP e per la Ducati è arrivato il momento di festeggiare un altro eccezionale risultato. Dopo la vittoria di Pecco Bagnaia, ecco quella di Alvaro Bautista che si è laureato campione della Superbike. Una settimana dunque da incorniciare e indimenticabile per la scuderia italiana, che torna sul tetto del mondo della SBK 11 anni dopo l'affermazione di Carlos Checa nel 2011.

Si è lasciato andare alle lacrime, di gioia ovviamente, Alvaro Bautista quando è salito sul podio in attesa della premiazione. Il 38enne ha vinto il secondo titolo della sua carriera dopo quello ottenuto nella 125 nel lontano 2006 con l'Aprilia. A seguire le annate in MotoGP e poi l'approdo in Superbike (categoria in cui sono impiegati i modelli derivati dalla produzione di serie e resi sfruttabili per la competizione), dove si è tolto una soddisfazione enorme con una stagione letteralmente trionfale.

In Indonesia il pilota della Aruba-Ducati, ha confermato il suo valore ottenendo il secondo posto in gara 2 al Pirelli Indonesian Round sul tracciato del Pertamina Mandalika International Street Circuit. Questo gli è bastato per ottenere la certezza del titolo mondiale con un round d'anticipo, e superare dunque l'agguerrita concorrenza di Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha con Brixx WorldSBK), vincitore della gara e di Jonathan Rea.

Festa grande dunque per la scuderia di Borgo Panigale, che porta a casa il 15° mondiale della sua storia nelle derivate di Serie, il primo abbinato a quello ottenuto nella MotoGP a conferma di un lavoro eccellente. Questa la classifica del Mondiale Superbike, con i primi 6 piloti.