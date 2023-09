Bastianini paga caro il brutto incidente nel GP Catalogna: sarà operato alla mano e alla caviglia Brutte notizie per Enea Bastianini dopo la tremenda caduta di cui è stato protagonista al via del GP della Catalogna della MotoGP 2023: il pilota della Ducati ha riportato due fratture e dovrà quindi sottoporsi a due diversi interventi chirurgici alla caviglia e alla mano sinistra.

A cura di Michele Mazzeo

Ciò che è successo nelle prime curve del GP della Catalogna della MotoGP 2023 ha tenuto in grande apprensione gli appassionati di motociclismo. A preoccupare maggiormente inizialmente erano soprattutto le condizioni di Pecco Bagnaia sbalzato di sella dalla sua Ducati e atterrato in mezzo alla pista con l'accorrente Brad Binder passato sopra la sua gamba con la sua KTM. Tanta la preoccupazione per il pilota piemontese (con il sudafricano scoppiato in lacrime nel momento in cui ha raccontato la dinamica dell'accaduto davanti alle telecamere) trasportato prima al centro medico del circuito e poi nel vicino ospedale di Barcellona in ambulanza che alla fine se l'è cavata con diverse contusioni ma senza riportare alcun danno grave.

Diverso invece l'esito degli esami per l'altro alfiere del team ufficiale della casa di Borgo Panigale Enea Bastianini protagonista di un brutto incidente pochi secondi prima alla Curva 1 nel quale sono stati coinvolti altri quattro piloti (Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco e Marco Bezzecchi). Il riminese ha infatti riportato una frattura non scomposta al malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sub-capitale del secondo metacarpo della mano sinistra.

Il pilota della Ducati dunque all'ospedale di Barcellona si è visto ingessare sia la mano che la gamba sinistra al fine di stabilizzare gli arti e permettergli di tornare in Italia dove, come ha annunciato la stessa squadra italiana, si sottoporrà a due interventi chirurgici: "Bastianini dovrà essere operato alla caviglia e, per accelerare il recupero, nei prossimi giorni verrà operato anche alla mano" si legge infatti nella nota ufficiale con cui la Ducati ha ragguagliato riguardo le condizioni del suo pilota. Alla luce di ciò appare evidente che è quasi impossibile pensare alla presenza del 25enne di Rimini nel prossimo GP della MotoGP in calendario, cioè il GP di San Marino e della Riviera di Rimini in programma a Misano nel prossimo weekend, vale a dire proprio la sua gara di casa.