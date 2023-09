MotoGP Catalogna oggi, orari TV su TV8 e Sky della gara: dove vederla in TV e streaming, Bagnaia in pole

Il Gran Premio di Catalogna della MotoGP 2023 si potrà seguire in diretta sia su Sky che in chiaro. La gara partirà alle ore 14:00 e sarà trasmessa live da Sky attraverso il canale Sky Sport MotoGP HD (Canale 208) con il commento di Meda e Sanchini, mentre andrà in differita su Tv8. Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW.