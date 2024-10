video suggerito

Tuanzebe ha rischiato di perdere il pollice in un incidente domestico: è stato operato d’urgenza L’incidente in cucina è stato tremendo per Tuanzebe: l’ex difensore del Napoli ha rischiato di perdere un dito mentre lavava i piatti a casa sua la scorsa settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata una tragedia quasi sfiorata per Axel Tuanzebe, misteriosamente escluso dall'Ipswich nell'ultima partita di campionato. Non si trattava di un infortunio, ma di un incidente che avrebbe potuto portare conseguenze molto più gravi: il giocatore ha rischiato di perdere il pollice in seguito a un incidente domestico capitatogli in cucina e che ha richiesto un intervento chirurgico d'urgenza. Il difensore, passato anche per il Napoli nel 2022, ha trascorso ore di grande apprensione ma alla fine tutto è tornato alla normalità e presto potrà tornare in campo con la sua squadra.

L'incidente domestico di Tuanzebe

Ha dell'incredibile però la dinamica che ha rischiato di lasciare Tuanzebe mutilato. Il DailyMail ha ricostruito tutta la vicenda partendo dalle parole dell'allenatore che aveva annunciato l'assenza del giocatore per l'ultima partita di campionato giustificandola con un intervento alla mano, senza però spiegarne le motivazioni. In realtà Tuanzebe è stato vicinissimo a perdere un dito: la scorsa settimana il giocatore era nella cucina di casa sua e stava lavando i piatti quando all'improvviso un bicchiere gli è scivolato dalle mani e si è rotto.

Le schegge lo hanno ferito e una di loro ha lacerato profondamente la mano, tanto da richieder urgentemente cure mediche per il troppo dolore. Arrivato in ospedale Tuanzebe ha scoperto che avrebbe addirittura potuto perdere il pollice a seguito dell'incidente domestico: il giocatore è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico e per fortuna i medici sono riusciti a salvargli il dito. Un infortunio davvero insolito, ma che avrebbe potuto causargli danni permanenti anche molto gravi.

Leggi anche La proposta shock della Liga dopo gli incidenti nel derby di Madrid: sciogliere tutti i gruppi ultrà

Le motivazioni del suo intervento sono rimaste segrete fino a oggi, quando ormai tutto il bruttissimo incidente è stato messo alle spalle senza ripercussioni. Tuanzebe sta riprendendo il filo della sua carriera all'Ipswich, dove è diventato una delle colonne portanti della difesa, ed è reduce da alcune esperienze poco soddisfacenti in giro per l'Inghilterra. In Italia viene ricordato per l'unica stagione trascorsa al Napoli: a gennaio 2022 è arrivato in azzurro e ci è rimasto fino alla fine della stagione trovando soltanto una manciata di presenze e senza lasciare un grande segno.