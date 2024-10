Bagnaia domina a Motegi ma Martin non molla: Pecco vince davanti a Jorge e accorcia nel Mondiale

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Pecco Bagnaia ha vinto anche la gara del GP del Giappone riducendo così il gap dal leader della MotoGP 2024 Jorge Martin che ha chiuso alle sue spalle alla bandiera a scacchi precedendo le altre Ducati di Jorge Martin, Enea Bastianini e Franco Morbidelli.

Un successo, quello del campione del mondo in carica, arrivato al termine di una gara che ha visto Jorge Martin e Marc Marquez protagonisti di una splendida rimonta iniziata fin dalla partenza dato che già alla prima curva i due erano riusciti a risalire fino alla quinta e alla sesta posizione pur partendo dall'11ª e dalla 9ª casella della griglia. La caduta di Pedro Acosta (finito ancora una volta nella ghiaia mentre era in testa alla corsa come avvenuto nella Sprint del sabato), il solito avvio di gara complicato di Enea Bastianini e i sorpassi su Binder e Morbidelli, consentono ai due spagnoli di portarsi a ridosso di Pecco Bagnaia che nel frattempo stava tentando la fuga lì davanti.

E così si è arrivati a metà gara con i due piloti in lotta per il Mondiale a battagliare tra loro per il successo mentre, più staccati, Marc Marquez ed Enea Bastianini hanno replicato il duello andato in scena nella Sprint Race, questa volta però per la terza posizione. La regolarità di Pecco Bagnaia non ha però lasciato scampo a uno Jorge Martin che, a causa di gomme inevitabilmente più stressate in avvio, si è dovuto accontentare della seconda posizione vedendo così ridotto ulteriormente il suo vantaggio nella classifica iridata con l'italiano della Ducati che, gestendo nel finale, ha conquistato l'ottavo successo stagione e si è quindi portato a soli 10 punti dallo spagnolo della Pramac nella classifica piloti.

MotoGP 2024, la gara del GP del Giappone: classifica e risultati

F. Bagnaia 42'09.790 J. Martin +1.189 M. Marquez +3.822 E. Bastianini +4.358 F. Morbidelli +17.940 B. Binder +18.502 M. Bezzecchi +19.371 F. Di Giannantonio +20.199 A. Espargaro +30.442 J. Miller +31.184 J. Zarco +31.567 F. Quartararo +32.299 T. Nakagami +33.003 L. Marini +35.974 R. Fernandez +39.321 A. Rins +40.839 R. Gardner +59.547 P. Acosta ritirato M. Viñales ritirato A. Fernandez ritirato L. Savadori ritirato J. Mir ritirato A. Marquez ritirato