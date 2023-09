Bagnaia, tremendo incidente nel GP Catalogna: travolto da una moto che gli passa sulla gamba Terribile incidente alla partenza del GP della Catalogna della MotoGP 2023: cadono tantissimi piloti dopo un contatto ma ad avere la peggio è Pecco Bagnaia caduto alla curva successiva e travolto dalla moto di Binder.

A cura di Michele Mazzeo

Bruttissimo incidente al via della gara della MotoGP del GP della Catalogna di scena sul circuito di Barcellona. Un contatto alla prima curva ha causato un maxi scontro che ha coinvolto tantissimi piloti (Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi) ma ad avere la peggio però è stato il leader del Mondiale Pecco Bagnaia caduto alla curva successiva mentre era in testa alla corsa e rimasto in mezzo alla pista mentre alle sue spalle stavano sopraggiungendo gli altri piloti passati indenni dall'incidente alla Curva 1.

Il pilota Ducati ha visto l'anteriore della sua Desmosedici imbizzarrita bloccarsi improvvisamente venendo così sbalzato dalla sella. Il 26enne piemontese è finito a terra girando su se stesso restando proprio in mezzo al tracciato: impossibile quindi per Brad Binder evitare il contatto ed è così che il sudafricano passa con la sua KTM sulla gamba del centauro italiano. Gara immediatamente sospesa con Pecco Bagnaia stabilizzato su una barella e trasportato in ambulanza al centro medico del circuito catalano. Non sono ancora note le condizioni del campione del mondo in carica, anche se i soccorritori accorsi sul posto per dare i primi soccorsi all'alfiere della casa di Borgo Panigale hanno fatto sapere che il pilota è cosciente facendo così tirare un piccolo sospiro di sollievo al pubblico presente sulle tribune del circuito catalano.

Una volta che Bagnaia è stato trasportato al centro medico (si teme un grave infortunio alle gambe) la Direzione di Gara ha deciso di far ripartire la gara della MotoGP, ma diversi membri del team Ducati compreso il team manager Davide Tardozzi (che si è occupato anche di rassicurare la fidanzata del piemontese Domizia Castagnini) hanno lasciato il box per stare accanto a Pecco Bagnaia vittima del terribile incidente. Gli uomini del team di Borgo Panigale sono poi tornati nel proprio box quando il pilota italiano è stato trasportato nel vicino ospedale di Barcellona. Rispondendo ad una domanda posta da Antonio Boselli di Sky Sport Davide Tardozzi ha lasciato intendere che l'infortunio potrebbe essere meno grave del previsto. Bisognerà però attendere il responso dei medici per capire l'effettiva entità dei danni fisici riportati da Bagnaia.