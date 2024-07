video suggerito

Martin vince la Sprint Race del GP Germania: Bagnaia parte bene ma è terzo, Marc Marquez sesto

A cura di Fabrizio Rinelli

Jorge Martin vince la Sprint Race al Gp Germania di MotoGP. Il pilota del team Pramac si porta a casa una gara iniziata con la fuga di Pecco Bagnaia che però si fa poi superare dal pilota spagnolo. Il campione del mondo chiude infatti in terza posizione con Olivera secondo. Buona anche la gara di Bastianini che finisce al quarto posto. Martin si porta a 212 punti in classifica. Già dalle qualifiche si era visto che il passo di Pecco Bagnaia non era dei migliori.

Il campione del mondo partirà infatti dalla seconda fila della griglia del GP di Germania: il 27enne torinese della Ducati ha ottenuto solo il quarto tempo nelle qualifiche (1'19″749), preceduto dal poleman Martin, da Miguel Oliveira e da Raul Fernandez. Marc Marquez, che ha stretto i denti nonostante il dolore, ha invece chiuso in settima posizione lasciandosi alle spalle Vinales, Binder, Alex Marquez e Bezzecchi. Bagnaia soddisfatto a metà rimanda tutto alla gara di domani: "Davanti hanno fatto meglio ma abbiamo fatto dei miglioramenti".

L'ordine d'arrivo alla Sprint Race del GP Germania

L'ordine d'arrivo nella gara Sprint in Germania. Bagnaia era partito benissimo dalla quarta piazzola balzando addirittura in testa ma poi ha subito il sorpasso di Martin e Miguel Oliveira.

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Miguel Oliveira (Aprilia)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Enea Bastianini (Ducati)

5. Franco Morbidelli (Ducati)

6. Marc Marquez (Ducati)

7. Maverick Vinales (Aprilia)

8. Brad Binder (KTM)

9. Alex Marquez (Ducati)

10. Marco Bezzecchi (Ducati)

11. Jack Miller (KTM)

12. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Raul Fernandez (Aprilia)

15. Luca Marini (Honda)

16. Augusto Fernandez (KTM)

17. Johann Zarco (Honda)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

19. Stefan Bradl (Honda)

20. Remy Gardner (Yamaha)

21. Joan Mir (Honda)

22. Pedro Acosta (KTM)

