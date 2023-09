Come sta Pecco Bagnaia dopo la caduta e lo spaventoso incidente in MotoGP: le ultime news Le ultime notizie sulle condizioni di Bagnaia dopo la caduta nel GP Catalogna. Il pilota Ducati è stato travolto da Binder, con la situazione che potrebbe essere meno grave del previsto.

A cura di Marco Beltrami

Grande apprensione in MotoGP per le condizioni di Pecco Bagnaia. Bruttissima caduta per il pilota della Ducati nelle fasi iniziali del GP Catalogna vinto poi da Aleix Espargaró. La dinamica dello schianto che ha visto il campione del mondo travolto involontariamente da Binder ha fatto subito temere un grave infortunio. Le ultime notizie su Bagnaia provenienti dal centro medico però sono incoraggianti anche se saranno necessari ulteriori esami per capire le conseguenze dell'impatto.

Dopo l'incidente che ha visto protagonisti alla prima curva Bastianini (frattura del malleolo per lui), Alex Marquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi anche Pecco Bagnaia è stato vittima di una caduta. Un episodio non legato al precedente con il leader della classifica mondiale della MotoGP che si è ritrovato steso sull'asfalto proprio nel momento dell'arrivo degli altri piloti. Uno di questi, Binder, lo ha travolto passandogli sopra all'altezza delle gambe in un violento highside.

Il classe 1997 torinese è stato trasportato subito nel centro medico con la dinamica dell'incidente che ha fatto temere il peggio. Fortunatamente però sono arrivate buone notizie su Pecco che non ha mai perso conoscenza dopo l'impatto con la KTM che lo ha costretto ad andare via in ambulanza. Le sue condizioni dunque sarebbero meno gravi del previsto, soprattutto alla luce di quelle terribili immagini. Il team manager della Ducati Davide Tardozzi che ha visto oggi entrambi i suoi piloti fuori gioco dopo un brutto incidente, ha poi fatto il punto della situazione confermando le indiscrezioni: "Saranno trasportati entrambi all'ospedale di Barcellona e per Pecco le condizioni sembrerebbero meno gravi del previsto".

Un quadro più chiaro delle condizioni di Pecco Bagnaia dopo la caduta è arrivato dalle parole a Sky di Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale. Il dottore ha spiegato: "Bagnaia ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia. Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture". I primi esami sono stati positivi, ma serviranno analisi più dettagliate: "Gli esami ci diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni, penso che comunque avrà buone notizie, con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli. Le immagini a prima vista sembrano parlare di fratture appartenenti al passato, ma sarà necessario svolgere una Tac in ospedale a Barcellona".