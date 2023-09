Aleix Espargaró trionfa nel GP Catalunya di MotoGP, tripudio Aprilia. Apprensione per Bagnaia Aleix Espargaró è il vincitore del GP Catalunya di MotoGP davanti al compagno di scuderia Vinales e a Jorge Martin. Apprensione per Bagnaia dopo l’incidente iniziale.

A cura di Marco Beltrami

Aleix Espargaró è il vincitore del GP Catalunya di MotoGP. Il pilota Aprilia ha avuto la meglio del compagno di squadra Vinales in un bellissimo duello. Una gara che è stata contraddistinta dalla bagarre iniziale per la maxi caduta, innescata da una scivolata di Bastianini, che ha coinvolto Alex Marquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi, e che poi ha visto finire fuori gioco anche Pecco Bagnaia. Il leader della classifica mondiale è uscito di scena dopo essere stato colpito alle gambe, con grande apprensione sulle sue condizioni che a quanto pare potrebbero essere meno gravi del previsto.

Prima storica doppietta per l’Aprilia dunque in MotoGP. Aleix Espargaró dopo la sprint race si è preso anche in Gran Premio catalano anticipando Maverick Vinales con il quale c’è stato un bel duello senza esclusione di colpi. Sul terzo gradino del podio Jorge Martin del team Ducati Pramac. Con a seguire, Zarco, Oliveira, Marquez e Quartararo. 12° Bezzecchi.

Festa grande dunque per l'Aprilia in una domenica davvero da incorniciare. Tutt'altro stato d'animo invece in casa Ducati, dove è grande l'apprensione per Pecco Bagnaia. Tremendo l'incidente che ha messo fuori gioco il campione del mondo, colpito alle gambe quando era già a terra da Binder. Fortunatamente il peggio sembra essere scongiurato, visto che le prime indicazioni che arrivano dal centro medico hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Il ducatista è cosciente e ora si sottoporrà a nuove radiografie per valutare eventuali problemi. Inizialmente si era pensato a possibili danni al femore o alla tibia, ma i primi controlli hanno dato buone notizie.

Come se non bastasse è finito ko anche Enea Bastianini. Le conseguenze della sua caduta sono state gravi: frattura al malleolo per il pilota Ducati, in una domenica tremenda per la scuderia di Borgo Panigale. Questa la classifica generale dopo la gara di oggi: