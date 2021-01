Lewis Hamilton sulla Ferrari 312B con cui Clay Ragazzoni vinse il GP d'Italia del 1970 a Monza. È questa la proposta lanciata da Paolo Barilla, attuale vicepresidente della famosissima azienda multinazionale del settore alimentare ma soprattutto ex pilota automobilistico (nel palmares tra le altre cose anche una stagione in Formula 1 con Minardi nel 1990 e la vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 1985) e grande appassionato di auto e motorsport.

L'imprenditore milanese ha infatti acquistato e restaurato la Ferrari 312B che vide alternarsi al volante tra il 1970 e il 1971 Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Mario Andretti e Ignazio Giunti. Le operazioni di restauro e il suo ritorno in pista nel Gran Premio delle Auto Storiche di Montecarlo sono state oggetto del docufilm, intitolato proprio "Ferrari 312B", che ha avuto grande successo in Italia ma anche all'estero dato che è stato distribuito in oltre 40 paesi in tutto il mondo.

In una recente intervista rilasciata alla TV di Motorsport.com Paolo Barilla ha descritto con grande passione e sentimento tutte le sensazioni provate quando ha realizzato il sogno che aveva da bambino, guidare cioè la Ferrari 312B su un circuito di per sé iconico e leggendario come quello di Montecarlo. Sensazioni molto diverse rispetto a quelle che si possono avere con una monoposto di Formula 1 dell'epoca moderna ("il pilota è avvolto dalle parti meccaniche dell'auto, è un tutt'uno con la monoposto. Hai il motore a due centimetri dalla schiena e la benzina che passa ai lati dell'abitacolo" ha detto il milanese classe '61).

A causa della troppa delicatezza Barilla ha annunciato che l'auto non tornerà più in pista per una gara, ma nella stessa intervista rilasciata al sito specializzato Motorsport.com ha anche ammesso di avere un ultimo grande desiderio: quello di vedere un pilota dell'attuale Formula 1 a bordo di quella storica vettura. E chi vorrebbe invitare Paolo Barilla alla guida della Ferrari 312B? Non un pilota del Cavallino, ma un pilota che ha grande sensibilità per apprezzare le forti emozioni che la guida di quest'auto leggendaria regala.

A suo dire il pilota che corrisponde a tale profilo è il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton: "Quando lo sento parlare di guida, capisco che è un pilota che ha una sensibilità per apprezzare quelle raffinatezze. Indipendentemente dagli attuali ostacoli contrattuali, Hamilton è un pilota con passione, un pilota che ha rispetto per la storia. Mi piacerebbe potesse accettare il mio invito a guidarla" le parole di Paolo Barilla nei confronti del driver inglese. E chissà se, in questo momento in cui è apparentemente libero da vincoli contrattuali con la Mercedes, Lewis Hamilton non accetti l'invito di Barilla e giri finalmente in pista con una Ferrari,