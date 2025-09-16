Bagnaia rompe il silenzio dopo il test di Misano: “Meglio cadere come oggi che come ieri”

Dopo la domenica nera in cui dopo la gara del GP di San Marino aveva evitato i microfoni per rifugiarsi in un lungo debrief tecnico, Francesco Bagnaia è tornato a parlare al termine dei test MotoGP di Misano. L'ottavo tempo a sei decimi dal leader Pedro Acosta non racconta l'intera giornata del pilota Ducati, che ha tolto un secondo rispetto al passo gara e soprattutto ha ritrovato sensazioni positive sulla Desmosedici GP25.

La caduta in curva 1 non ha spento l'ottimismo del tre volte iridato: "Meglio cadere come oggi che come ieri", ha dichiarato. Un episodio che, al contrario del GP, è arrivato mentre stava spingendo al limite, segnale di un lavoro finalmente indirizzato sulla performance e non soltanto sulle nuove componenti.

Un metodo di lavoro diverso

Bagnaia ha spiegato come la giornata sia stata impostata in modo atipico: "Non posso dire nello specifico cosa abbiamo fatto, ma oggi era importante concentrarsi sul pacchetto attuale, provando set-up e spostando pesi per capire la direzione. Sono stato competitivo, con il miglior tempo fatto con una gomma di 21 giri, qualcosa che non mi riusciva da tempo".

Pur soddisfatto, il piemontese ha mantenuto i piedi per terra: "Non so se in Giappone potremo portare tutto quello che abbiamo provato, dobbiamo capire meglio alcune situazioni. Voglio rimanere calmo, ma se ritroviamo le stesse sensazioni penso che potremo tornare a lottare per il podio".

L'aiuto di Casey Stoner

Un ruolo importante l'ha avuto Casey Stoner, presente a lungo nel box Ducati insieme al coach Manuel Poggiali. "Se potessi lo avrei sempre con me. Ha un occhio incredibile: quello che io sentivo in moto lo anticipava guardando dalla pista. È stato fondamentale", ha detto Bagnaia, sottolineando come il rapporto con l'australiano prosegua ormai dal 2021.

Bagnaia ancora in difficoltà

Nonostante i progressi, resta l'amarezza per una stagione che continua a non decollare. Il 28enne di Chivasso ha ammesso la frustrazione: "Sono d'accordo, è incredibile fare così male. Infatti mi sono stufato e non voglio più fare così male". Parole che fotografano il momento delicato del pilota Ducati, con un rendimento lontano dalle aspettative.

Ora il tre volte campione del mondo avrà qualche giorno di pausa prima di partire per Motegi. "A casa riesco a staccare: ieri sera ero a cena con gli amici. Serve bilanciare, perché l'ossessione è un pro ma anche un contro". A Misano non è arrivata la svolta definitiva, ma la giornata di test ha restituito un Bagnaia meno cupo e più fiducioso. Con la consapevolezza che in Giappone serviranno conferme immediate.