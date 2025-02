video suggerito

Bagnaia può finalmente dire la verità sulla nuova Ducati per la MotoGP 2025: “Finora ho detto bugie” Adesso che la bocciatura della Ducati GP25 è ufficiale Pecco Bagnaia può finalmente dire la verità su quale fosse il suo pensiero sulla nuova moto che la casa di Borgo Panigale aveva preparato per lui e il nuovo compagno di squadra Marc Marquez per il Mondiale 2025 della MotoGP: “Devo dire che sono stato un po’ bugiardo in questi giorni” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una volta che la bocciatura della Ducati GP25 in favore della GP24 "Evo" è divenuta ufficiale, Pecco Bagnaia ha potuto finalmente dire la verità su quale fosse il suo pensiero sulla nuova moto che la casa di Borgo Panigale aveva preparato per lui e il nuovo compagno di squadra Marc Marquez per il Mondiale 2025 della MotoGP. E così, dopo la chiusura degli ultimi test prestagionali andati in scena a Buriram, in Thailandia, il piemontese si è liberato di quel peso che portava ormai da troppo tempo, cioè dalla prima volta in cui ha provato il motore Desmosedici 2025.

"Devo dire che sono stato un po' bugiardo in questi giorni, ma non potevo dire la verità" ha infatti ammesso subito il tre volte campione del mondo aprendo il suo incontro con i media al termine del test preseason di Buriram. "Ero convinto fin dall'inizio che la GP24 fosse migliore" ha quindi proseguito. Lo stesso pilota piemontese ha poi spiegato cos'è accaduto davvero in Ducati in quest'ultimo periodo e come si è arrivati a prendere la decisione di abbandonare il motore 2025 per puntare su quello del 2024 sia per l'imminente stagione che per quella successiva, dato che lo sviluppo dei propulsori in MotoGP sarà ora congelato fino al 2027.

"Abbiamo lavorato, abbiamo cercato di migliorare, ma per il primo giorno in Malesia io e Marc eravamo della stessa opinione, cioè che la GP24 fosse ancora leggermente migliore. A quel punto abbiamo provato a lavorare per migliorare molto la frenata, ma non ci siamo riusciti. Quindi, abbiamo qui a Buriram ci siamo concentrati sulla GP24 e abbiamo capito che ha ancora del margine di sviluppo. Quindi, questo è fantastico" ha difatti rivelato Pecco Bagnaia.

Leggi anche Cosa hanno detto gli ultimi test MotoGP prima del Mondiale 2025: Marquez spinge al top la vecchia Ducati

Nonostante le difficoltà incontrate nel primo giorno di test a causa del programma di lavoro rivoluzionato dalla scelta di puntare sulla GP24, nel secondo e ultimo giorno dei test prestagionali di Buriram il 27enne di Chivasso ha ritrovato il feeling con la moto e quelle sensazioni positive che aveva nella passata stagione, cosa che lo fa guardare con ottimismo all'imminente debutto nel Mondiale della MotoGP 2025.

"Stamattina, sinceramente, ho ricominciato a sentirmi come ieri, poi però abbiamo iniziato a migliorare sessione dopo sessione e ne sono molto contento. Non è stata una giornata facile, ma siamo riusciti a portare a termine il nostro lavoro nonostante ieri avessimo perso tutto. Quindi, siamo ripartiti da zero e stavo migliorando. Sono molto contento soprattutto dei giri con gomme usate perché ero molto competitivo nell'ultima parte della giornata. L'unica cosa che non ha funzionato oggi è stato il ‘time attack' (ha chiuso con il quinto miglior crono accusando mezzo secondo di ritardo dal miglior tempo messo a segno da Marc Marquez, ndr) che ho fatto nell'ultima parte della sessione. Comunque penso che per il weekend di gara non sarà un problema" ha difatti chiosato un Pecco Bagnaia che dunque con il ritorno alla Ducati GP24 "Evo" (che lui definisce "GP24,9") sembra dunque aver ritrovato anche il sorriso.