Bagnaia non nasconde le difficoltà dopo le qualifiche a Misano: “Non riesco a piegare il ginocchio” Pecco Bagnaia ha conquistato il terzo posto in qualifica al Gp di Motogp a Misano. Il pilota della Ducati non ha però nascosto le difficoltà in pista: “Non riesco a piegare il ginocchio”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia è tornato in pista al Gp di San Marino sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Un appuntamento che il pilota della Ducati non voleva assolutamente mancare nonostante il terribile incidente che l'ha visto coinvolto una settimana in Catalogna. L'infortunio alla gamba sembrava essere più grave del previsto e invece a differenza del suo compagno di team, Enea Bastianini, è tornato subito in pista. Già nelle libere del venerdì il pilota piemontese aveva manifestato alcune difficoltà nel riuscire a guidare la moto.

Il 7° tempo nelle libere del venerdì, che gli consente di andare direttamente in Q2 a Misano e di conquistare poi il terzo posto in qualifica alle spalle di Martin e Bezzecchi, è stato cancellato dal disagio attuale che sta vivendo Bagnaia viste le sue condizioni fisiche ancora non ottimali: "Ho trovato una soluzione a quanto accaduto stamattina, nelle curve a destra non riuscivo a piegare – ha spiegato – Non riesco a piegare la gamba come vorrei. Nel pomeriggio siamo andati subito in una direzione migliore". Un concetto espresso anche subito dopo le qualifiche.

Bagnaia dialoga con Bastianini all’interno del box Ducati dopo le qualifiche.

Il pilota della Ducati ha conquistato il terzo posto in qualifica ma questo non cancella il suo timore che possa volerci molto tempo prima di tornare nuovamente in una condizione fisica ottimali per poter gareggiare in totale serenità: "Sono molto contento, non era scontato essere così ed è una situazione abbastanza difficile – ha spiegato a Sky Sport una volta finite le qualifiche – Jorge (Martin ndr) ha fatto bene, e la cosa più importante è essere qui in prima fila". Oltre ad esaltare le prestazioni del suo avversario che partirà in pole, a Bagnaia è stato soprattutto chiesto un commento sulle condizioni fisiche attuali.

"Non so come sono messo fisicamente ma 13 giri dovrei farcela – ha detto a proposito della Sprint Race che dovrà correre alle 15 – Sinceramente pensavo di stare meglio di ieri perché non riesco a pergare il ginocchio e vado in difficoltà nelle curve a destra". L'auspicio è che per la gara di domenica possa rientrare, almeno in parte, il fastidio per poter correre con maggiore serenità: "Speriamo di trovare una soluzione – ha spiegato – Conosco il mio limite". Al termine della gara Bagnaia si è poi soffermato a parlare nei box Ducati con Bastianini, anche lui protagonista del terribile incidente in Catalogna.