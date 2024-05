video suggerito

Bagnaia e Marquez fanno le scintille al Mugello: “É ridicolo, ha fatto il suo solito show” Durante le pre-qualifiche del Gp del Mugello c’è stato un momento di tensione tra Pecco Bagnaia e Alex Marquez. Il campione del mondo è stato accusato di impending dallo spagnolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Pecco Bagnaia è stato straordinario nelle pre-Qualifiche del Mugello. Il pilota campione del mondo è stato fantastico nella pista toscana, dove ha dato spettacolo. Pecco però è stato accusato da Alex Marquez si impeding. Il pilota spagnolo è stato costretto a interrompere un giro veloce, nella fase finale delle libere del pomeriggio, quando si è trovato di fronte un lentissimo Bagnaia nei pressi di curva 12. Ne è conseguito un battibecco a distanza e un successivo sfogo di Marquez.

Bagnaia sotto investigazione per impending

I due piloti si sono assicurati, senza problemi, un posto direttamente nelle Qualifiche della Q2 di sabato, quelle in cui si deciderà la pole position. Ma in ogni caso Marquez si è arrabbiato e non poco con Bagnaia, che ora rischia una penalità per guida irresponsabile. Il campione del mondo dice di non aver visto le bandiere blu – che lo avrebbero dovuto avvisare dell'arrivo di Marquez alle sue spalle.

Bagnaia nega le accuse

Il centauro della Ducati afferma di non aver fatto nulla di illegale e anzi si scaglia contro Marquez: "È ridicolo, devo andare in direzione gara. Sentirò cosa avranno da dire, spiegherò la mia situazione. Evidentemente fare un po’ di show quando succedono certe cose aiutano a dare fastidio agli altri e a dare penalità agli altri, se l’è giocata nel modo migliore. Io nella frenata ero fuori, e lui come al solito ha fatto un grande show".

Alex Marquez: "Per me è chiaro cosa sia successo"

Marquez si è lamentato "Prima di tutto ero senza bandiere blu e poi sono finito fuori traiettoria, ho frenato più davanti per stare fuori e lui come sempre è un bravo showman. Mi aspettavo che si girasse per vedermi, ma non l'ha mai fatto. Verso il Correntaio ero in traiettoria, sono riuscito a evitarlo ma ho dovuto lasciare l'acceleratore, per me è chiaro cosa sia successo".

Lo spagnolo afferma di essere stato rallentato dal pilota della Ducati: "Per me, è abbastanza chiaro cosa è successo. Entrambi sappiamo cosa è successo. Dice che era fuori dai giochi. Non è vero. Quindi non dirò altro. Lui sa cosa è successo, io so cosa è successo. Quindi è tutto". Bagnaia rischia di subire, qualora dovesse essere giudicato colpevole, una penalità in griglia per il Gp di domenica.

