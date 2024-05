video suggerito

Bagnaia mostruoso nelle Pre-Qualifiche al Mugello, ma è sotto investigazione per impeding su Marquez Pecco Bagnaia domina la seconda sessione di prove libere del GP d’Italia della MotoGP al Mugello ma finisce sotto investigazione per un impeding su Alex Marquez e rischia una penalità. Rins, Pedro Acosta e le Aprilia staccano il pass per la Q2 delle qualifiche insieme alle solite Ducati di Marc Marquez, Jorge Martin ed Enea Bastianini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pecco Bagnaia è stato il pilota nettamente più veloce in pista nella seconda sessione di prove libere del GP d'Italia della MotoGP 2024, l'unica che vale però l'accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche in programma al sabato mattina. Sulla testa del pilota Ducati grava però un'investigazione per un presunto impeding nei confronti di Alex Marquez (che potrebbe costargli una penalità da scontare in griglia o in gara) proprio pochi attimi prima di piazzare il mostruoso 1:44.938 che gli ha permesso di mettersi in vetta alla classifica dei tempi rifilando oltre due decimi e mezzo al più immediato inseguitore, vale a dire il sorprendente Alex Rins con la Yamaha.

Terzo tempo per il rookie della GasGas Pedro Acosta che, tornato in pista nel finale dopo la seconda caduta di giornata, ha messo a segno la terza miglior prestazione cronometrica precedendo nell'ordine la Trackhouse di Miguel Oliveira e la schiera di piloti Ducati composta da Marc Marquez, Enea Bastianini, Jorge Martin e Alex Marquez. A chiudere la top-10, e quindi la lista di piloti che hanno già staccato il pass per la Q2 delle Qualifiche del sabato, le due Aprilia ufficiali di Maverick Vinales e Aleix Espargaro.

Risultati e classifica delle Pre-Qualifiche del GP Italia della MotoGP 2024 al Mugello

F. Bagnaia 1:44.938 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) A. Rins +0.273 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) P.Acosta +0.388 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) M. Oliveira +0.402 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) M. Marquez +0.407 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) E. Bastianini +0.465 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) J. Martin +0.467 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) A. Marquez +0.474 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) M. Viñales +0.486 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) A. Espargaro +0.523 (qualificato per la Q2 delle Qualifiche) F. Quartararo +0.542 F. Di Giannantonio +0.712 B. Binder +0.760 M. Bezzecchi +0.791 F. Morbidelli +0.821 R. Fernandez +0.846 J. Miller +0.860 P. Espargaro +1.140 T. Nakagami +1.141 J. Zarco +1.576 J. Mir +1.646 L. Savadori +1.802 A. Fernandez +1.936 L. Marini +2.124

MotoGP News Calendario Classifica segui