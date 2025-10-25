Bagnaia domina nella Sprint Race, trionfo a Sepang con Ducati: “Forse abbiamo capito la direzione”

È stata una gara straordinaria per Bagnaia che ha ripreso confidenza con la sua moto grazie a qualche piccola modifica: “Oggi abbiamo modificato qualcosa. Non vi dico cosa è, anche perché non è che capisco del tutto”

Sepang è la casa di Francesco Bagnaia che ancora una volta stupisce su quella pista nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato l'ultima stagione. È un sabato perfetto per il pilota italiano che nella Sprint Race non ha rivali: il suo primo posto è un capolavoro di forza e determinazione, ha difeso la pole position dal primo all'ultimo giro della sua gara e si è portato a casa una vittoria fondamentale soprattutto per il morale. Vince davanti ad Alex Marquez che mette le mani sul secondo posto della classifica generale, proprio dietro suo fratello.

Ha lanciato un segnale chiarissimo alla Ducati in vista del prossimo Mondiale dove vuole essere protagonista assieme a Marc Marquez. "Sono felice, la squadra si merita davvero questo risultato. Perché soffro io ma soffrono anche loro nel capire alcune cose: alterniamo prestazioni deludenti ad altre eccelse" è stato il primo pensiero di Pecco subito dopo il trionfo, festeggiato con il grande abbraccio di tutto il team che aspettava da tempo di vivere una gioia così.

Bagnaia straordinario nella Sprint Race di Sepang

In Malesia si è sentito forte il ruggito di Pecco che più volte ha deluso nel corso di questa stagione per lo scarso feeling con la sua moto che gli è costato punti e posizioni in classifica. Non è stato lo stesso di sempre e fin qui il perché resta ancora un mistero, ma anche nella delusione è riuscito a trovare sprazzi di infinita gioia. Dopo le splendide qualifiche ha trionfato anche nella Sprint Race di Sepang mantenendo il primo posto fin dal momento della partenza, una prova di forza fondamentale favorita anche da qualche piccola modifica del suo team.

Ai microfoni di Sky ha spiegato cosa è successo: "Anche ieri eravamo in difficoltà, io ho sbagliato, il feeling non era ottimo. Stamattina abbiamo fatto delle modifiche che mi hanno aiutato. Per l’abbassatore non ho provato mentre guidavo ad usare lo stesso tasto che uso per la partenza, ho fatto quindi la gara senza". Piccoli cambiamenti fondamentali che hanno aiutato Bagnaia ad aumentare la confidenza con la sua moto: "È una delle prime volte quest’anno che facendo delle modifiche siamo riusciti a fare qualcosa che mi ha aiutato: forse abbiamo capito la direzione, ma va tutto preso con estrema calma. Oggi abbiamo modificato qualcosa. Non vi dico cosa è, anche perché non è che capisco del tutto".