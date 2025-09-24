Bagnaia a caccia di una svolta al GP Giappone: “Per Motegi abbiamo trovato alcune soluzioni”

Pecco Bagnaia sta vivendo una stagione a dir poco anomala in MotoGP. Sicuramente nessuno si aspettava di vedere il pilota della Ducati in totale difficoltà con la moto a differenza di quanto accade al suo compagno di team, Marc Marquez, il quale viaggia ormai spedito verso un titolo che non è mai stato in discussione. Per Pecco dunque il GP Giappone sul circuito di Motegi sarà l'occasione per capire realmente se gli sforzi fatti ai test di Misano saranno serviti per ridargli fiducia e iniziare finalmente a riprendere confidenza con la sua Ducati.

Di fatto per Bagnaia questo momento è da considerare come una sorta di ripartenza, riprogrammazione, in vista della prossima annata. “Al test di Misano abbiamo fatto molte prove e trovato alcune soluzioni che riproporremo". Il direttore generale Gigi Dall'Igna aveva parlato di pazienza al limite, ma senza mai perdere la fiducia: "Bisognerà trovare il modo di uscirne, non credo che in un giorno riuscirà a tirare fuori il coniglio dal cilindro, ci sarà sicuramente da lavorare".

Bagnaia con Tardozzi.

Dello stesso avviso Bagnaia dunque che in vista del Giappone metterà in pista tutto ciò che è stato provato pochi giorni fa proprio a Misano. "Vogliamo capire se ciò che abbiamo provato può in qualche modo aiutarci ad avere più confidenza alla guida – ha spiegato Bagnaia che ha poi analizzato il tracciato di Motegi -. Il tracciato del Giappone è tosto, ma molto bello. Il clima e l’accoglienza dei tifosi sono speciali poi. Lavoriamo per fare un weekend solido e avvicinare il gruppo dei più forti".

Bagnaia in sella alla Ducati.

Il pilota piemontese è dunque a caccia di un riscatto dato che ha vinto solo ad Austin, approfittando della caduta del suo compagno di scuderia Marc Marquez il quale era al comando della gara con almeno 2 secondi di vantaggio. Da quel momento il buio mentre proprio Marquez potrebbe conquistare il nono titolo proprio in Giappone raggiungendo un traguardo importante, ovvero quello di andare a pareggiare il conto dei Mondiali vinti con Valentino Rossi, con nove successi ciascuno.