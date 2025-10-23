Antolin Gonzalez confessa, ha ammazzato suo padre: l’ex pilota lo ha pugnalato al collo con un machete

È stato lui: Antolin Gonzalez alla fine è crollato e ha confessato di aver ammazzato lui suo padre, pugnalandolo al collo con un machete, in maniera accidentale nella sua versione. Che tuttavia non convince affatto gli inquirenti iberici, visto che il giovane dopo il delitto si era dato alla fuga, disfacendosi anche dell'arma. Il 23enne ex pilota – considerato da giovanissimo una delle grandi promesse dell'automobilismo spagnolo, con tutti a pronosticargli un futuro in Formula 1 – era stato arrestato lo scorso luglio con l'accusa di aver ucciso il padre nella cittadina di Aranda de Duero, in provincia di Burgos.

Antolin Gonzalez confessa: è stato lui a uccidere suo padre con un machete al culmine di una lite

Era il 5 luglio scorso quando polizia aveva ricevuto una chiamata di emergenza che segnalava che un uomo era stato aggredito al collo con un coltello. La persona in questione non era sopravvissuta alle gravi ferite riportate ed era morta. Si trattava appunto del padre di Antolin Gonzalez, che intanto si era dato alla fuga e poche ore dopo arrestato in una città vicina.

Antolin Gonzalez sembrava destinato a una luminosa carriera

Il giovane, che era in carcere provvisorio da quel giorno, ci ha messo quasi quattro mesi per confessare l'omicidio: la testimonianza è stata resa in tribunale nell'ambito della strategia processuale per ottenere una riduzione della pena. Gonzalez ha spiegato che quel giorno era andato a trovare suo padre nel magazzino industriale gestito dalla famiglia alla periferia di Aranda de Duero. I due hanno avuto una discussione, diventata sempre più accesa.

Antolin sostiene che sia stato suo padre il primo a impugnare l'arma del delitto, un machete con una lama lunga tra i 10 e i 15 centimetri. A quel punto la colluttazione tra i due è diventata per la vita e ad avere la peggio è stato il 56enne proprietario di un negozio di olive e altri generi alimentari. Peraltro la lesione mortale sarebbe stata accidentale, nel racconto dell'ex pilota.

L’ex pilota 23enne ha ucciso suo padre lo scorso 5 luglio al culmine di una colluttazione

Dopo la sua deposizione in tribunale, Gonzalez ha accompagnato la polizia nel luogo vicino a un fiume in cui si era disfatto dell’arma (che tuttavia non è stata ritrovata) e di uno zaino. La difesa di Gonzalez afferma che il giovane era sottoposto a una forte pressione psicologica per i problemi che stavano dilaniando la sua famiglia: i suoi genitori avevano divorziato di recente e sua madre aveva sporto due denunce contro suo padre per maltrattamenti.

Chi è Antolin Gonzalez, la carriera da pilota: tanti successi da giovane, poi la sparizione improvvisa

Antolin González era un tempo considerato uno dei giovani piloti più promettenti di Spagna. Ha iniziato la sua carriera agonistica in patria, scalando le classifiche delle competizioni di karting nazionali e regionali. Poi, invece di seguire il tradizionale percorso europeo verso la Formula 4 o altre categorie della FIA, ha deciso di trasferirsi in Asia per partecipare al circuito di competizioni locali. Nel 2017, a soli 15 anni, Gonzalez si è unito alla Pinnacle Motorsport per gareggiare nella Formula Masters Asia Series. La categoria, che vedeva gareggiare giovani piloti con telai Tatuus e motori Volkswagen, era considerata all'epoca una piattaforma di sviluppo fondamentale.

Gonzalez festeggia in Cina una delle sue vittorie nella Formula Renault asiatica

Nonostante quello fosse un anno di apprendistato, Gonzalez ha ottenuto risultati costanti e ha iniziato a costruirsi la reputazione di giovane pilota affidabile e determinato. L'anno dopo Antolin è passato alla Formula Renault asiatica con BlackArts Racing, team leader nella categoria, un grosso passo avanti nella sua giovane carriera. Durante la stagione ha ottenuto numerose vittorie e svariati piazzamenti sul podio, mostrando una velocità costante per tutto l'anno. Entro la fine del 2018 si era ormai affermato come uno dei piloti più forti del campionato.

Gonzalez al circuito automobilistico di Sepang, in Malesia

Nonostante il successo nella Formula Renault asiatica, la carriera del ragazzo spagnolo ha iniziato a perdere slancio dopo quell'anno. Sebbene ci fossero aspettative sul suo passaggio a campionati europei di livello superiore, nulla si è concretizzato. Con l'inizio della pandemia di Covid-19 nel 2020, Gonzalez è scomparso silenziosamente dalla scena agonistica. Non è stata confermata alcuna partecipazione a gare importanti e il suo nome è gradualmente scomparso dai paddock. La tesi più diffusa sulla sua sparizione dal panorama motoristico è legata a difficoltà finanziarie e mancanza di sponsor che lo potessero supportare. Da essere indicato da qualcuno come ‘nuovo Alonso' a parricida, una parabola davvero triste quella di Antolin.