Altro sorpasso a Hamilton, Verstappen sarà il pilota più pagato in F1: contratto record con Red Bull Il campione del mondo in carica della Formula 1 Max Verstappen prolungherà il suo contratto con la Red Bull per una cifra record: guadagnerà 250 milioni di euro nei prossimi 5 anni diventando il pilota più pagato in griglia nel Mondiale 2022 e uno dei più ricchi di sempre in F1.

A cura di Michele Mazzeo

Il neo campione del mondo Max Verstappen si appresta a diventare uno dei piloti più ricchi di sempre in Formula 1. Alla vigilia del Mondiale 2022 infatti sembrano essersi concluse le trattative per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2023) tra il driver olandese e la Red Bull che, pur di trattenerlo, avrebbe messo sul piatto una cifra record.

Secondo fonti vicine alla scuderia austriaca infatti nella giornata di martedì (nella quale il 24enne è stato avvistato nella sede del team a Milton Keynes) si sarebbe trovato l'accordo tra le parti per un rinnovo fino al 2026 con un sostanzioso ritocco dello stipendio del pilota: Max Verstappen dovrebbe difatti ricevere ora un compenso base di 50 milioni di euro a stagione (per un totale di 250 milioni assicurati nei prossimi cinque anni, bonus esclusi).

Per quanto la Red Bull e il manager del pilota, Raymond Vermeulen, non abbiano voluto rilasciare alcun commento a riguardo, sembra che l'ufficializzazione della stipula del contratto record sia imminente (secondo il quotidiano olandese Telegraaf potrebbe arrivare già la prossima settimana durante gli ultimi test preseason in Bahrain prima dell'inizio del Mondiale di Formula 1 2022).

Il nuovo contratto sottoscritto tra Max Verstappen e la Red Bull permetterebbe dunque al pilota classe '97 di sorpassare il rivale Lewis Hamilton (che di base percepisce attualmente dalla Mercedes 40 milioni di euro a stagione) anche per quanto riguarda i guadagni diventando il più più pagato tra i piloti che prenderanno parte all'imminente campionato F1 2022. Ma non solo, i termini complessivi di questo nuovo accordo permetterebbero all'olandese anche di posizionarsi immediatamente tra i piloti più pagati della storia della Formula 1.