Non solo il calcio, da quest'anno anche una scuderia di Formula 1 avrà una divisa personalizzata per i propri piloti. Le Coq Sportif e il team Alpine F1 hanno infatti deciso di creare una maglia speciale per i piloti Fernando Alonso ed Esteban Ocon, ed è la prima la prima volta che una squadra del motorsport avrà un prodotto dedicato di questo tipo.

I due marchi hanno attinto dal proprio DNA per dare ispirazione, emozione e spirito al design della maglia. La realizzazione è stata resa più facile grazie al fatto che i due brand sono uniti dalla presenza, nella loro storia, di grandi icone dello sport e da un comune know-how francese. Viene così proposta una maglia blu-bianco-rossa per i due piloti della squadra.

La collezione creata da Le Coq Sportif per la scuderia francese oltre alle maglie personalizzate per Fernando Alonso ed Esteban Ocon prevede anche una maglietta nera "box", specifica per i componenti del team presenti nei box durante le più importanti gare internazionali, magliette e polo bianche e nere con un richiamo al tricolore francese sulle maniche e una speciale polo nera per il Team Management da indossare la domenica durante il Gran Premio.

La collaborazione con il noto marchio francese della squadra ha fatto un'ascesa graduale negli ultimi 3 anni, dal 9° posto nel 2016 al 5° posto nella classifica generale dei costruttori di F1 nel 2020, si è dunque ulteriormente intensificata prevedendo tante novità per il Mondiale 2021 di Formula 1. A partire da questa stagione 2021 dunque la squadra del gruppo Renault diventata Alpine F1 Team si presenterà ai box con una mise molto particolare, più simile a quelle viste finora sui campi da calcio che nel paddock della Formula 1. E chissà che a breve anche le altre scuderie del Circus non seguano l'esempio del team transalpino.