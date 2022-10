Alonso mette il carico sulla Formula 1: “Giovedì sarà un giorno molto importante” Fernando Alonso è stato penalizzato dopo il GP degli Stati Uniti per colpa di uno specchietto. La Alpine ha presentato reclamo. Il pilota spagnolo afferma che la decisione sul suo caso sarà fondamentale per la Formula 1.

A cura di Alessio Morra

Fernando Alonso è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale 2022 di Formula 1. Non ha vinto nemmeno una gara, non ci è riuscita la Mercedes ed era complicato per l'Alpine, non è salito sul podio né ha fatto la pole, ma il pilota spagnolo nella maggior parte dei Gp ha dato spettacolo ed ha mostrato tutte le sue enormi abilità, e ha fatto ciò a 41 anni. Il Gp degli Stati Uniti è stato uno dei più intensi ed emozionanti della stagione per lo spagnolo che ha vissuto un turbinio di emozioni. Partito a metà griglia per una penalità, è riuscito a rimontare, poi è stato protagonista di un terribile incidente innescato da Stroll, si è spaventato, è riuscito a proseguire la gara che a suon di sorpassi ha chiuso in zona punti. Ma una penalità lo ha portato dal 7° al 15° posto. La Alpine ha fatto reclamo, Alonso spera di riavere i sei punti persi e in una dichiarazione ha mandato un messaggio preciso alla Formula 1.

Il pilota spagnolo era stato penalizzato di cinque posizioni in griglia, ma rapidamente è tornato in zona punti, al 17° giro quando stava attaccando Stroll il quarantunenne pilota ha rischiato grosso. La Alpine di Alonso è decollata, l'impatto poteva essere peggiore. La Safety Car ha dato una possibilità di rientro al due volte campione del mondo che dopo aver superato la paura è ripartito e infilando una valanga di sorpassi è salito fino al settimo posto. In quella posizione ha chiuso il Gp degli Stati Uniti, ma circa quattro ore dopo la gara Alonso è stato penalizzato dalla FIA, che gli ha inflitto 30 secondi di penalità, da aggiungere al tempo della sua gara, per motivi di sicurezza.

Penalità per la Alpine di Alonso che ha perso uno specchietto durante il Gp degli Stati Uniti.

Praticamente superando Magnussen, la vettura numero 14 di Alonso ha perso lo specchietto, che è volato via. Lo specchietto era rimasto danneggiato dopo il contatto con Stroll, colpevole per la FIA e per chi ha chiesto una squalifica per lui. Per motivi di sicurezza quello specchietto andava sistemato perché molto pericoloso sia per il pilota stesso che per gli altri. La Haas ha denunciato quell'episodio ai commissari che dopo aver valutato tutto nel dettaglio ha deciso di infliggerà una punizione ad Alonso: "Penalizzato perché il regolamento stabilisce che una vettura deve essere in condizioni di sicurezza per tutta la gara, in questo caso l'auto di Alonso non lo era. Questa è una responsabilità della Alpine".

Classifica stravolta negli USA. Con Alonso passato dalla settima alla quindicesima posizione, con Vettel, Magnussen e Tsunoda guadagnare punti, mentre Ocon è entrato in top ten. La Alpine non ci sta. Non è d'accordo sulla decisione dei commissari, ha rifilato una stilettata alla Haas e soprattutto ha annunciato ricorso immediato.

La FIA ha deciso che il ricorso verrà discusso giovedì 27 ottobre a Città del Messico dove si terrà nel weekend il ventesimo Gp della stagione. Qualora la FIA riterrà ammissibile il reclamo ci sarà un'udienza separata che si svolgerà in una data successiva, probabilmente a cavallo tra il Gp del Messico e quello del Brasile.

La decisione della Federazione Internazionale è ovviamente importante per Alonso e per la Alpine, e naturalmente pure per i piloti che hanno guadagnato punti per la penalità dello spagnolo. Ma in realtà sarà importante anche per la credibilità della FIA che in queste ultime settimane ha commesso una serie di errori. Sotto gli occhi di tutti c'è la sanzione lieverifilata a Sergio Perez a Singapore, per un'infrazione simile non ha ricevuto a Austin lo stesso trattamento Gasly. Ma le gru in pista a Monza e Suzuka sono ancora peggiori. Critiche forti pure per la penalità di Leclerc in Giappone. Anche se ovviamente si parla tanto della FIA per il caso del budget cap che vede come protagonista la Red Bull, che non è stata ancora sanzionata dopo aver sforato il tetto del budget nel 2021.

Tra gli errori della FIA c’è stato anche quello di Suzuka dove una gru è stata mandata sul tracciato quando i piloti erano in pista.

Considerando tutto questo Fernando Alonso ha mandato un messaggio forte e chiaro alla FIA, dicendo che quello di giovedì sarà un giorno importante non solo per lui stesso e per il reclamo della Alpine. Sul suo profilo Instagram ha scritto: "È una di quelle rare volte nello sport in cui sento che siamo tutti dalla stessa parte e condividiamo la stessa opinione su regole e regolamenti. La decisione dei commissari mostrerà se la Formula 1 sta andando nella giusta direzione. Giovedì è un giorno importante per questo sport".