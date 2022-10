Sainz fa una super pole negli USA, Leclerc secondo ma penalizzato poi Verstappen Pole Position di Carlos Sainz nel Gran Premio degli Stati Uniti. Leclerc secondo, ma sarà penalizzato e partirà nelle retrovie, poi Verstappen e Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Carlos Sainz strappa applausi. Lo spagnolo ha conquistato la pole position a Austin, la prima della Ferrari su questo circuito. Sarà Sainz a partire negli Stati Uniti davanti a tutti, al suo fianco ci sarà Verstappen, terzo nelle Qualifiche ma che guadagna una posizione grazie alla penalità di Leclerc.

Prima dell'inizio delle Qualifiche arriva la notizia della morte di Dietrich Mateschitz, il fondatore del gruppo Red Bull e proprietario del team austriaco, e pure dell'Alpha Tauri. La notizia si abbatte su tutto il circus. Ma quando i semafori diventano verdi si corre. Sainz fa capire subito di essere pronto a lottare per la pole con Verstappen. Lo spagnolo è il più veloce della Q1. Leclerc terzo. Fuori Magnussen, Ricciardo, Ocon, Schumacher e Latifi. Subito escluse le due Haas e soprattutto Ocon, che ambiva alle prime file con la Alpine.

La Q2 è strana. Perché Leclerc e Verstappen migliorano il tempo precedente, Sainz no. Destino identico nel bene per Russell e Perez, nel male per Hamilton. Mentre Bottas continua il revival nelle prime dieci posizioni e Vettel cerca il pass, realizza un buon giro ma il tempo gli viene cancellato. I big sono al sicuro. Per gli altri è bagarre. Bottas passa, Stroll pure. Zhang fa un tempone, ma c'è un'irregolarità, ha superato il limite di una curva. Giro cancellato. Il cinese è fuori, così come Albon, Gasly, Vettel e Tsunoda.

La lotta per la pole position è di fatto per due piloti: Verstappen e Sainz, perché Leclerc riceverà 10 posizioni di penalità e quindi pure in caso di primo posto perderebbe la pole. Leclerc fa un giro straordinario e si mette al comando, Sainz lo imita, ma non è perfetto. Carlos è secondo, posizione in quel momento gli regala la pole. Verstappen è dietro di quattro decimi. Tra Max e le Ferrari si infila Hamilton.

L'ultimo tentativo è dunque attesissimo. Leclerc migliora il tempo, Sainz è strepitoso, perché supera Charles ed è primo in attesa di Verstappen che però non fa meglio del terzo posto. Hamilton scivola quinto, ma partirà terzo. Bene Stroll e Bottas.

La Griglia di Partenza del Gran Premio degli Stati Uniti

1a fila: Sainz (Ferrari), Verstappen (Red Bull)

2a fila: Hamilton (Mercedes), Russell (Mercedes)

3a fila: Stroll (Aston Martin), Norris (McLaren)

4a fila: Bottas (Alfa Romeo), Albon (Williams)

5a fila: Perez (Red Bull), Vettel (Aston Martin)

6a fila: Gasly (Alpha Tauri), Leclerc (Ferrari)

7a fila: Tsunoda (Alpha Tauri), Alonso (Alpine)

8a fila: Magnussen (Haas), Ricciardo (McLaren)

9a fila: Ocon (Alpine), Schumacher (Haas)

10a fila: Zhou (Alfa Romeo), Latifi (Williams)