Perez vince un GP Singapore pazzesco ma Leclerc spera ancora: il giallo dell’investigazione Sergio Perez ha vinto la folle gara del GP di Singapore della Formula 1 2022 caratterizzata dalla pioggia e dall’asfalto bagnato davanti alla Ferrari di Charles Leclerc: il monegasco può però ancora vedersi assegnata la vittoria dato che il messicano della Red Bull è ancora sotto investigazione per una presunta irregolarità durante la corsa.

A cura di Michele Mazzeo

Sergio Perez vince un movimentatissimo GP di Singapore della Formula 1 2022 (iniziato con un'ora di ritardo rispetto all'orario originale a causa di un temporale scatenatosi sul tracciato) precedendo sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc di poco meno di 8 secondi, tenuta a bada per tutta la gara dopo averla sopravanzata in partenza.

La vittoria del messicano può però essere ancora messa in discussione dato che lo stesso pilota Red Bull è sotto investigazione da parte dei Commissari FIA per una presunta irregolarità in regime di Safety Car. Terzo posto per l'altro alfiere del Cavallino Carlos Sainz autore di una prestazione senza infamia e senza lodi sul circuito di Marina Bay sia con gomme intermedie che con quelle slick.

Disastrosa invece la prestazione del leader del Mondiale Max Verstappen che dopo una brutta partenza, grazie alle diverse interruzioni a causa dei tanti incidenti (tre virtual safety car e due volte la safety car in pista), era riuscito a rimontare fino alla quinta posizione salvo poi commettere un grave errore e scivolare ai margini della zona punti gettando così alle ortiche il suo primo match-point per conquistare matematicamente il suo secondo titolo iridato.

L'ordine d'arrivo del GP di Singapore può però essere ancora stravolto dato che Charles Leclerc ha chiuso la gara (finita in anticipo a causa del superamento delle tre ore previste dal regolamento) con un ritardo inferiore ai dieci secondi rispetto al vincitore Sergio Perez che ora dovrà aspettare la sentenza dei Commissari FIA riguardo alla presunta irregolarità commessa dietro la safety car.

Nello specifico il messicano è accusato di non aver rispettato la distanza minima dalla Safety Car in due occasioni e i due precedenti in Formula 1 non gli sorridono: Giovinazzi nel 2018 per un'infrazione simile è stato punito con una penalità di 10 secondi mentre Sebastian Vettel nel 2010 venne invece sanzionato con un drive through da 20″ che gli costò la vittoria in favore di Webber.

L'ordine d'arrivo del GP di Singapore della Formula 1 2022