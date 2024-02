Alonso fa calare il gelo nella conferenza stampa del GP Bahrain: risposta spiazzante sul futuro Fernando Alonso spiazza tutti nella conferenza stampa del GP del Bahrain della Formula 1 2024: la risposta sul suo futuro e sul possibile passaggio in Mercedes al posto di Hamilton fa calare il gelo a Sakhir. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Fernando Alonso potrebbe ritirarsi dalla Formula 1 al termine del Mondiale 2024. Il 43enne due volte campione del mondo, considerato il più papabile a sostituire Lewis Hamilton in Mercedes nella prossima stagione, ha infatti spiazzato tutti nella conferenza stampa alla vigilia del GP del Bahrain, primo appuntamento dell'anno, con una risposta del tutto inattesa che ha fatto calare il gelo all'interno della sala stampa del circuito di Sakhir.

Le voci di un suo possibile ritorno in un top team nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti in quanto è da tutti riconosciuto come la soluzione ponte perfetta per la scuderia tedesca che mettendo sotto contratto lo spagnolo per un solo anno consentirebbe al gioiellino dell'Academy Andrea Kimi Antonelli di crescere con maggiore tranquillità e sbarcare, qualora confermasse il suo talento, poi alla Mercedes F1 nel 2026, quando sarà introdotto il nuovo regolamento tecnico.

Voci in qualche modo alimentate dalla rivelazione di Oscar Piastri (il cui manager, Mark Webber, è un grande amico del pilota di Oviedo) e da una foto pubblicata da Flavio Briatore (che cura gli interessi di Alonso) sui social network in cui era immortalato mentre faceva colazione con il team principal della Mercedes Toto Wolff.

Al termine della scadenza del suo contratto con Aston Martin (fissata alla fine del 2024) dunque sono davvero molto elevate le chance che possa tornare in uno dei top team del Circus per tornare a lottare ad ogni gara ai massimi livelli. Ma, più che la decisione che dovrà prendere la Mercedes, ora sembra che il grande ostacolo per il passaggio alla scuderia tedesca in realtà sia lui stesso.

"Prima devo decidere se voglio continuare a gareggiare o meno. È qualcosa che deciderò tra qualche gara. È un calendario impegnativo e nel 2026 ci saranno nuovi regolamenti che saranno impegnativi o forse no. Vediamo, mi prenderò qualche gara per decidere" ha difatti detto Fernando Alonso rispondendo a chi gli chiedeva lumi riguardo il suo immediato futuro e la possibilità di prendere il posto in Mercedes nel Mondiale di Formula 1 2025. Evidente dunque che, contrariamente a quanto si pensava, il nuovo ritiro dalla Formula 1 (si era già ritirato nel 2018 per poi rientrare nel 2021) non è ancora del tutto escluso.

