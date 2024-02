Kimi Antonelli non può fare test con la Mercedes F1 nei prossimi 6 mesi: è vietato dal regolamento Toto Wolff esce allo scoperto sul futuro di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes al posto di Lewis Hamilton ma deve fare i conti con il regolamento: il 17enne bolognese non potrà guidare una monoposto da Formula 1 nei prossimi sei mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Kimi Antonelli è il candidato numero uno a prendere il posto di Lewis Hamilton in Mercedes in Formula 1 (già nel 2025 o magari dal 2026 con una "soluzione ponte" per il prossimo anno). Il team principal Toto Wolff, che ha messo il 17enne italiano sotto contratto fin da quando aveva 12 anni, è uscito allo scoperto riguardo ai piani per il futuro del talentuosissimo bolognese che quest'anno, saltando il passaggio in Formula 3, correrà direttamente nel campionato di Formula 2 con il team Prema nel quale debutterà in Bahrain nell'imminente weekend e già quest'anno effettuerà dei test a bordo di una F1. Ma, contrariamente a quanto riportato da più fonti, ciò non potrà avvenire nei prossimi sei mesi.

"Molti anni fa si è verificata una situazione in cui abbiamo avuto l'opportunità di assumere Max Verstappen – ha difatti raccontato Wolff in un'intervista rilasciata all'emittente austriaca ORF alla vigilia del GP del Bahrain –. All'epoca ciò non era possibile semplicemente perché non avevamo un posto vacante. Rosberg e Hamilton erano legati a noi per molto tempo e, quindi, la Red Bull ha approfittato dell'occasione per soffiarcelo. Gli hanno dato un contratto con la Toro Rosso, con la possibilità di correre per la Red Bull l'anno successivo.

Abbiamo perso il giovane pilota e si vede il successo che ha avuto. Ora abbiamo un pilota junior (Kimi Antonelli, ndr) con il quale volevo mantenere aperta questa opzione e quindi ne ho tenuto conto quando abbiamo sottoscritto il nuovo contratto di Lewis" ha quindi aggiunto il team principal della Mercedes svelando di fatto il motivo per il quale al sette volte campione del mondo è stato offerto solo un contratto biennale.

Ciò però non rende automaticamente Antonelli il sostituto di Lewis Hamilton: "Ciò non significa che l'anno prossimo metteremo in macchina il giovane Antonelli. Ha 17 anni e potrebbe succedere. Adesso è un po' presto. Ma comunque volevo tenermi aperta questa opzione pensando soprattutto ai prossimi cinque o dieci anni" ha infatti proseguito Toto Wolff.

Ma se è vero che l'attivazione della clausola di salvaguardia da parte di Lewis Hamilton, che al termine della stagione lascerà la Mercedes per passare alla Ferrari con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, ha costretto Wolff ad accelerare i tempi riguardo al percorso pensato inizialmente per Kimi Antonelli (inizialmente l'idea era quella di fargli fare un anno in F2, per poi passare in F1 prima con un team minore e poi metterlo sulla Mercedes nel 2026 quando vi sarà la rivoluzione tecnica), è vero anche che il team principal deve fare i conti con il regolamento sportivo che non consente ad un pilota minorenne di guidare una monoposto di Formula 1 nemmeno in un test privato.

"Effettuerà un ampio programma di test nel 2024, e poi vedremo se è pronto per il 2025 o magari se entro il 2026 ci saranno i margini con una situazione diversa. Al momento però c'è un problema: (Kimi Antonelli, ndr) non potrà guidare una Formula 1 prima dei 18 anni. E ciò non accadrà fino alla fine dell’estate" ha infatti chiosato Toto Wolff facendo riferimento al fatto che il talento bolognese diventerà maggiorenne solo il prossimo 25 agosto e dunque per effettuare un test con una monoposto di Formula 1 (la W13 o eventualmente la W15 in una sessione di prove libere del Mondiale 2024) dovrà attendere il mese di settembre.

Una cosa che comunque non sembra al momento interessare il giovane Kimi Antonelli che oggi è concentrato esclusivamente sul campionato di Formula 2 che sta per prendere il via in Bahrain e nel quale spera di ottenere subito importanti risultati che possano convincere la Mercedes a puntare su di lui già dalla prossima stagione.

