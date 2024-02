Briatore pubblica una foto con Wolff mentre Alonso presenta l’Aston Martin: è un chiaro messaggio Mentre Fernando Alonso è impegnato nella presentazione della nuova Aston Martin con cui correrà nel Mondiale di Formula 1 2024, il suo manager Flavio Briatore pubblica sui social una foto in cui lo si vede far colazione con il team principal della Mercedes Toto Wolff a Monte Carlo. Il messaggio lanciato è chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Mentre il mondo della Formula 1 era concentrato sulla presentazione della nuova Aston Martin, l'AMR24, con cui Fernando Alonso e Lance Stroll correranno nell'imminente Mondiale 2024, una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram dall'ex team manager della Renault Flavio Briatore ha attirato l'attenzione dato che sembra celare un chiaro messaggio.

Il 73enne imprenditore piemontese ha difatti postato una foto che lo immortala mentre fa colazione a Monte Carlo con il team principal della Mercedes Toto Wolff che, come è noto, è alla ricerca di un nuovo pilota per il campionato 2025 dopo l'improvviso annuncio di Lewis Hamilton che a fine stagione lascerà la scuderia tedesca per unirsi alla Ferrari. Ed è altrettanto noto che nella lista dei papabili sostituti del sette volte campione del mondo vi sia anche Fernando Alonso del quale Briatore, oltre essere amico, è anche l'agente.

E pensare che si tratti solo di una casualità sminuirebbe le capacità imprenditoriali di colui che, dopo aver vinto tutto in Formula 1 (lasciandosi alle spalle anche uno scandalo, il crashgate del 2008, che in un primo momento gli è costato la radiazione salvo poi essere assolto con tanto di risarcimento dei danni), ha costruito un impero nel campo dell'intrattenimento. Molto più probabile invece si tratti di un chiaro messaggio rivolto all'Aston Martin con la quale Fernando Alonso ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione e ha messo in stand by ogni discussione su eventuali rinnovi e alle altre scuderie che sono interessate ad avere il due volte iridato nel proprio team dal prossimo anno.

Nonostante i 43anni (che compirà il prossimo 29 luglio) Fernando Alonso è infatti al momento l'unico pilota titolato e con una fortissima capacità attrattiva per sponsor e investitori libero per il 2025. D'altro canto, a dispetto dell'età e del palmares, però ha ancora voglia di competere ai massimi livelli. Da qui, probabilmente, la mossa di Flavio Briatore che con quella foto ha voluto mandare un messaggio a coloro che sono interessati all'asturiano (vi sono stati anche rumors riguardo un interessamento della Red Bull qualora, come sembra, il contratto di Sergio Perez in scadenza a fine 2024 non venga rinnovato): un invito dunque a svelare le proprie carte come parrebbe aver fatto la Mercedes con Toto Wolff (o almeno questo è quello che ha voluto lasciare intendere l'imprenditore italiano con quella foto di una semplice colazione insieme pubblicata sui social network nel momento in cui l'hype riguardo il sostituto di Hamilton e il futuro del pilota spagnolo è altissimo).

