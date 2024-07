video suggerito

Muller torna negli spogliatoi e trova un messaggio con foto di pistola e bossoli: minacce tremende Alexandre Muller ha postato sui social una foto di un messaggio ricevuto da un utente con le immagini di pistola e bossoli. Minacce di morte e parole becere.

A cura di Marco Beltrami

Brutta sorpresa per Alexandre Muller. Il tennista francese al rientro negli spogliatoi dopo la sfortunata partita del primo turno dell'ATP 250 di Bastad, ha trovato una serie di tremendi messaggi sul suo smartphone. Immagine tremende, con annesse minacce di morte per il giocatore numero 103 del mondo.

Muller pubblica le minacce di morte ricevute dopo una sconfitta a Bastad

Una pistola, con una serie di bossoli, e parole molto pesanti: "Figlio di putt..a, sei morto. Morirai perché ti sparerò una pallottola in testa. Sei morto, figlio di putt..a". E poi come se non bastasse beceri auguri: "Spero che tutta la tua famiglia muoia di cancro". Muller ha allegato lo screen dei messaggi, con tanto di nome e foto dell'utente che gli ha mandato il tutto. L'ha presa con il sorriso il giocatore transalpino che ha chiesto ironicamente ai suoi followers: "Chi conosce i bossoli? Sono pieni oppure no?".

Cosa c'è dietro questi messaggi beceri inviati a Muller

Ma cosa c'è dietro questi messaggi? La sensazione è che si tratti del solito scommettitore deluso e frustrato per il risultato della partita di Muller. Quest'ultimo è stato sconfitto un po' a sorpresa dal kazako Denis Yevyesev, proveniente dalle qualificazioni e 106° del ranking con il risultato di 7-5, 7-5.

La piaga degli scommettitori nel tennis

Probabilmente l'utente in questione ha scommesso sulla vittoria del giocatore francese, uscito di scena invece subito nel torneo svedese. Purtroppo quella degli scommettitori è una vera e propria piaga per i tennisti che in passato in più di un'occasione hanno denunciato situazioni di questo tipo. Purtroppo impossibile finora trovare rimedio, con Muller che ha deciso quantomeno di mettere il possibile scommettitore pubblicamente alla berlina. Un modo anche di sensibilizzare l'opinione pubblica.