Ocon si candida per la Mercedes durante la presentazione della nuova Alpine: “Non è un segreto”

In Formula 1 è tempo delle presentazioni delle varie monoposto che correranno nell'imminente Mondiale 2024, ma il clamoroso annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari a partire dal 2025 ha fatto sì che l'attenzione si sia già concentrata con largo anticipo sul mercato piloti in vista della prossima stagione. Il sedile che si libererà in Mercedes fa difatti gola a tantissimi driver attualmente in griglia e c'è addirittura chi, in occasione della presentazione ufficiale della sua attuale squadra, si candida pubblicamente per prendere il posto che lascerà libero sette volte campione del mondo.

Il caso più eclatante è quello di Esteban Ocon che in un'intervista a margine della presentazione della nuova Alpine, l'A524, con cui correrà in questo campionato ha strizzato l'occhio a Toto Wolff rivelando che il suo legame con il programma giovani della Mercedes non si è mai interrotto: "Ovviamente, ho ancora forti legami con la Mercedes, sono ancora un pilota Mercedes junior, non è un segreto per nessuno. È sempre stato così, anche se non sono più così junior, in qualche modo ho ancora un contratto con loro. È così. Vedremo. Sarà sicuramente una stagione piuttosto folle da quel lato. La ‘stagione pazza' è già iniziata" ha infatti detto ai mircofoni di Sky Sports UK il pilota francese in quella che ha tutta l'aria di una candidatura ufficiale per un posto in Mercedes nel 2025.

A stupire, più che l'ambizione di Esteban Ocon, è il momento scelto da quest'ultimo per esternare pubblicamente la propria volontà di andare in un altro team. Da un lato l'Alpine, con cui il contratto scade al termine di questa stagione, potrebbe difatti non aver gradito tali esternazioni fatte nel momento in cui si sta presentando team e vettura per Mondiale di Formula 1 2024. Dall'altro però Toto Wolff potrebbe invece apprezzare il gesto e, tra i tanti candidati (Albon, Alonso, Sainz, Mick Schumacher e il giovanissimo italiano Kimi Antonelli), scegliere proprio il classe '96 che segue fin dalle categorie inferiori come sostituto del partente Lewis Hamilton al fianco di George Russell dalla stagione 2025. Sarà il tempo a dire se la strana mossa di Ocon è stata avventata o meno.

