Sabotaggio di Toto Wolff a Hamilton e alla Ferrari: un dispetto prima dell’annuncio Secondo l’ex pilota Ivan Capelli la fuga di notizia relativa alla notizia del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari l’avrebbe avviata Toto Wolff, che avrebbe voluto fare un piccolo dispetto all’inglese e al team di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Mondiale di Formula 1 è sempre più vicino, l'attesa per la gara del Bahrain è tanta, soprattutto per capire a che livello è la Ferrari e se c'è qualcuno che possa competere con l'invincibile Verstappen. Ma intanto il tema principale è sempre uno: il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025. Di cose ne sono state dette tantissime, ora ne esce un'altra di notizia che ha come protagonista Toto Wolff, l'uomo che avrebbe fatto dato il là alla fuga di notizie. Una sorta di piccolo dispettuccio del boss Mercedes, che certamente non ha preso bene né l'addio né la tempistica.

Quello che si sa è che la Ferrari per tanto tempo ha corteggiato Hamilton, che lo scorso agosto aveva firmato un rinnovo biennale con la Mercedes, c'era una clausola però che gli permetteva di andare via al termine del campionato 2024. Lewis ha deciso di sfruttarla. Vasseur, il suo primo vero mentore nel motorsport, lo ha convinto e lui ha preso al volo il guanto di una nuova sfida. Quella decisione non è stata certo indolore.

Perché è vero che business is business (gli affari sono affari), ma è anche vero che Hamilton sta per vivere la dodicesima stagione con la Mercedes, ed ha (chissà ancora per quanto) un rapporto di amicizia con Toto Wolff. L'austriaco considerate anche le discussioni dei mesi precedenti sapeva del malcontento del sette volte campione del mondo e quindi probabilmente non è stato totalmente sorpreso dal passaggio di Lewis alla Ferrari.

Di retroscena ne arriveranno a cascate per settimane, anzi per mesi, così come le frasi a metà che potranno sembrare delle bordate, o delle frecciate, e già ce ne sono state. Ma intanto, mentre Toto Wolff ha rivelato del momento in cui ha capito tutto della trattativa: "Ho mandato un messaggio su WhatsApp a Vasseur ma non mi ha risposto".

L'ex pilota Ivan Capelli in un'intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport' ha dichiarato che il via alla fuga di notizie che ha portato all'annuncio della notizia del contratto di Lewis Hamilton alla Ferrari lo ha dato proprio Toto Wolff, che avrebbe voluto togliersi un sassolino dalla scarpa: "È stato uno sgambetto di Toto Wolff a Hamilton e alla Ferrari ha bruciato un annuncio da fare a stagione in corso".