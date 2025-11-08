Alex Marquez vince la Sprint Race del GP Portogallo davanti ad Acosta e Bezzecchi. Bagnaia chiude 8°

Alex Marquez vince la gara Sprint in Portogallo per il GP di Portimao. Alle sue spalle si è piazzato Acosta che ha chiuso in seconda posizione. Terzo invece Bezzecchi protagonista di un'ottima gara. Tutto era iniziato in mattinata con la pole firmata da Marco Bezzecchi in 1:37.556. Il pilota Aprilia, anche nella gara di domani, scatterà in prima fila insieme con Acosta e Quartararo e Bagnaia 4°, in seconda fila con Alex Marquez e Zarco. Nella Sprint invece la gara è stata subito avvincente fin dai primi giri. Bezzecchi gira subito in testa alla curva 1, poi Acosta e Alex Marquez. Grande scatto per il pilota Gresini mentre Bagnaia era inizialmente 5° perdendo di fatto la posizione iniziale. Bulega scivola subito in penultima posizione e poi cade chiudendo la sua gara.

La gara va avanti e Bezzecchi sembra immediatamente in controllo della corsa in prima posizione ma a 10 giri dalla fine Acosta riesce a fare il sorpasso sul rettilineo. Ma incredibilmente Bezzecchi poco dopo si lascia superare anche da Alex Marquez bravo a mettersi sugli scarichi di Acosta primo. Gara incredibile con Acosta, Alex Marquez e Bezzecchi a darsi battaglia per il posto migliore sul podio mentre Bagnaia resta staccato in quinta posizione. A metà gara Alex Marquez riesce anche a prendersi la prima posizione nonostante una lunga battaglia con Acosta che ha continuato ad attaccarlo riprendendosi più volte il primo posto. Nel frattempo, nonostante le difficoltà in questo weekend, Quartararo quarto è stato protagonista di una gara importante, precisa e attenta. Alla fine a trionfare è Alex Marquez con Bagnaia che crolla in ottava posizione dopo un calo inspiegabile negli ultimi due giri.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race al GP Portogallo