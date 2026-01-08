Aldeguer “rovina” il ritorno di Marc Marquez sulla Ducati: brutto incidente, si deve operare

La notizia arriva nel pomeriggio e gela il paddock: Fermin Aldeguer si è fratturato la diafisi del femore sinistro durante un allenamento privato sul circuito Aspar di Guadassuar, vicino Valencia. Il pilota della Gresini Racing verrà operato a Barcellona nelle prossime ore, come comunicato ufficialmente dalla squadra. Nessuna indicazione sui tempi di recupero, che verranno valutati solo dopo l'intervento chirurgico.

L'incidente è avvenuto in un contesto particolare. Sul tracciato valenciano, infatti, si erano ritrovati diversi piloti MotoGP per due giorni di test con moto stradali, allenamenti consentiti in questo periodo della stagione. Tra loro anche Marc Marquez, al rientro in sella dopo l'operazione alla spalla destra e mesi di riabilitazione. Doveva essere il giorno del suo ritorno in pista, è diventato invece quello della caduta di Aldeguer.

Secondo le prime ricostruzioni, il ventenne spagnolo sarebbe stato vittima di un highside alla curva 1, probabilmente indotto dalle forti raffiche di vento. L'impatto è stato violento: necessario l'intervento dell'ambulanza e il trasferimento immediato in ospedale. Il team Gresini ha confermato l'esito degli esami con una nota asciutta e senza giri di parole: "Fermin Aldeguer ha riportato una frattura della diafisi del femore sinistro durante un allenamento a Valencia e domani sarà operato a Barcellona. Seguiranno maggiori informazioni".

Un colpo durissimo a un mese dai test MotoGP

L'infortunio arriva nel momento peggiore possibile. Mancano meno di quattro settimane ai test ufficiali di Sepang (3-5 febbraio), primo vero banco di prova della stagione MotoGP. Aldeguer, reduce da un 2025 chiuso da Rookie of the Year, avrebbe dovuto iniziare la sua seconda annata nella classe regina con una Ducati aggiornata e maggiori ambizioni. Ora tutto è in discussione.

La frattura del femore è uno degli infortuni più complessi per un motociclista, con tempi di recupero lunghi e una riabilitazione delicata. La sua presenza in Malesia è fortemente a rischio, così come quella nel secondo test di Buriram (21-22 febbraio). Il Mondiale scatterà poi il 1° marzo proprio in Thailandia.

In una giornata che doveva segnare il ritorno alla normalità per Marc Marquez, la MotoGP si ritrova invece a fare i conti con l'ennesima battuta d'arresto. Per Aldeguer inizia ora la corsa più difficile: quella contro il tempo.