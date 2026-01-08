MotoGP
video suggerito
video suggerito

Aldeguer “rovina” il ritorno di Marc Marquez sulla Ducati: brutto incidente, si deve operare

Brutto incidente per Fermin Aldeguer durante un test privato a Valencia: frattura del femore e operazione. L’infortunio avviene mentre Marc Marquez tornava in pista dopo mesi di stop.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Michele Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

La notizia arriva nel pomeriggio e gela il paddock: Fermin Aldeguer si è fratturato la diafisi del femore sinistro durante un allenamento privato sul circuito Aspar di Guadassuar, vicino Valencia. Il pilota della Gresini Racing verrà operato a Barcellona nelle prossime ore, come comunicato ufficialmente dalla squadra. Nessuna indicazione sui tempi di recupero, che verranno valutati solo dopo l'intervento chirurgico.

L'incidente è avvenuto in un contesto particolare. Sul tracciato valenciano, infatti, si erano ritrovati diversi piloti MotoGP per due giorni di test con moto stradali, allenamenti consentiti in questo periodo della stagione. Tra loro anche Marc Marquez, al rientro in sella dopo l'operazione alla spalla destra e mesi di riabilitazione. Doveva essere il giorno del suo ritorno in pista, è diventato invece quello della caduta di Aldeguer.

Secondo le prime ricostruzioni, il ventenne spagnolo sarebbe stato vittima di un highside alla curva 1, probabilmente indotto dalle forti raffiche di vento. L'impatto è stato violento: necessario l'intervento dell'ambulanza e il trasferimento immediato in ospedale. Il team Gresini ha confermato l'esito degli esami con una nota asciutta e senza giri di parole: "Fermin Aldeguer ha riportato una frattura della diafisi del femore sinistro durante un allenamento a Valencia e domani sarà operato a Barcellona. Seguiranno maggiori informazioni".

Leggi anche
Marc Marquez torna in pista 100 giorni dopo l'infortunio in un test privato: perché ci sarà anche Tardozzi

Un colpo durissimo a un mese dai test MotoGP

L'infortunio arriva nel momento peggiore possibile. Mancano meno di quattro settimane ai test ufficiali di Sepang (3-5 febbraio), primo vero banco di prova della stagione MotoGP. Aldeguer, reduce da un 2025 chiuso da Rookie of the Year, avrebbe dovuto iniziare la sua seconda annata nella classe regina con una Ducati aggiornata e maggiori ambizioni. Ora tutto è in discussione.

Immagine

La frattura del femore è uno degli infortuni più complessi per un motociclista, con tempi di recupero lunghi e una riabilitazione delicata. La sua presenza in Malesia è fortemente a rischio, così come quella nel secondo test di Buriram (21-22 febbraio). Il Mondiale scatterà poi il 1° marzo proprio in Thailandia.

In una giornata che doveva segnare il ritorno alla normalità per Marc Marquez, la MotoGP si ritrova invece a fare i conti con l'ennesima battuta d'arresto. Per Aldeguer inizia ora la corsa più difficile: quella contro il tempo.

Immagine
Immagine
MotoGP
News Calendario Classifica
MotoGP
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Come sarebbe la classifica della Serie A oggi senza errori arbitrali: cambia il 1° posto
Le decisioni dei vertici arbitrali dopo Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina: solo un arbitro sarà punito
Adani duro: "Voi dimenticate cosa c'è dopo il calcio. Gli arbitri faticano a fare colazione al bar"
Hojlund polemico, pubblica il video del gol annullato contro il Verona: "Non l'ho neanche toccata"
Il rigore su Buongiorno in Napoli-Verona: dubbi sull'applicazione del regolamento
Pongracic tira la maglia di Gila in area in Lazio-Fiorentina: per l'arbitro Sozza e il VAR non è rigore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
MotoGP
api url views