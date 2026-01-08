Marc Marquez torna in pista 100 giorni dopo l’infortunio in un test privato: perché ci sarà anche Tardozzi

Marc Marquez non aspetta. A poco meno di 100 giorni dall'infortunio alla spalla destra rimediato al Gran Premio d'Indonesia, il nove volte campione del mondo torna in pista per un test privato al'Aspar Circuit di Guadassuar, in provincia di Valencia. Due giorni di prove insieme al fratello Alex Marquez, che rappresentano il primo vero snodo del suo rientro dopo l'intervento chirurgico del 13 ottobre.

L'incidente di Mandalika, causato dal contatto con Marco Bezzecchi alla partenza, aveva imposto la chiusura anticipata di una stagione 2025 dominata e già messa in bacheca. La frattura del coracoide e la lesione ai legamenti della spalla avevano inizialmente suggerito una terapia conservativa, rivelatasi però insufficiente. Da lì la scelta dell'operazione e di un recupero senza forzature.

Il test di Valencia non è un semplice allenamento. È il primo rientro su una pista di velocità, seppur non con una MotoGP. Marquez girerà con una Ducati Panigale V2, una moto meno impegnativa dal punto di vista fisico e più adatta a valutare la risposta della spalla senza stress eccessivi. L'obiettivo non è la prestazione, ma ritrovare confidenza, carico progressivo e sensazioni.

A rendere l'appuntamento ancora più significativo è la presenza di Davide Tardozzi. Il team manager Ducati seguirà da vicino il test, a conferma dell'importanza strategica del rientro di Marquez per la casa di Borgo Panigale. Non è una comparsa istituzionale: Ducati vuole monitorare ogni fase del recupero del suo uomo simbolo.

In pista, secondo quanto appreso da Fanpage.it, non ci sarà un parterre allargato di piloti Ducati. Oltre ai fratelli Marquez, è prevista la presenza del collaudatore Michele Pirro, figura chiave nel collegamento tra pista e sviluppo.

Dopo questo test, il percorso è già tracciato. Marquez tornerà sulla Ducati MotoGP nei test ufficiali di Sepang di inizio febbraio, preceduti dallo shakedown riservato a tester e rookie. Prima ancora non è esclusa un'ulteriore uscita a fine gennaio, magari in occasione dei test Superbike di Portimao.

Il messaggio che arriva da Valencia è chiaro: prudenza, ma senza perdere tempo. Marquez rientra passo dopo passo, con Ducati al suo fianco, per preparare un Mondiale 2026 in cui punta a confermare la supremazia mostrata lo scorso anno fino all'incidente di Mandalika.